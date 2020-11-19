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盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

(2020-11-19 15:06:45)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

男星吴若甫曾被绑架过，女星刘嘉玲也曾被绑架过。近些年也发生过明星被袭受伤的事情。有些明星曾在影视剧中演过被绑架者的角色，但是不是每位明星的表演都得到赞许的。下面我们来盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

1、邓家佳

前些天，邓家佳凭借绑架戏上了热搜，很多网友看了她在《无证之罪》中的表演后，表示get到了她的演技。许多网友评论说邓家佳的眼神都是戏，她演出了被绑的恐惧和绝望。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

2、赵丽颖

33岁的赵丽颖在金鹰节在获得了最受观众喜爱女演员奖。赵丽颖虽然不是科班出身的演员，但是她却很用心地在表演。赵丽颖在影视剧中拍过被绑架的戏份，她的表演还是比较走心的，面容憔悴，发丝凌乱。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

3、杨幂

杨幂演《仙剑奇侠传三》的时候也有被绑的戏份，看这五花大绑的架势，感觉杨幂被绑得很严实呢，杨幂的眼神中也有恐惧。感觉杨幂真的挺适合演古装剧的，《仙剑奇侠传三》这部剧也已是观众眼中的经典。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

4、李沁

李沁在《白鹿原》这部剧中有被绑架的戏份。李沁在该剧中衣着朴素，她不仅被帮绑而且还被吊到了半空，李沁表情痛苦，还流了眼泪。很多网友都说李沁的表演让人入戏，给人感觉很真实。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

5、陈瑶

这张剧照中被绑的人是陈瑶。陈瑶身材娇小，看到她这样被绑起来，很多网友表示心疼。陈瑶的身上还有血，她的头发也乱了，这样的场景给人一种比较真实的感觉，陈瑶的演技还是不错的。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

6、刘德华

影片《解救吾先生》取材于真实的故事，刘德华在该片中饰演被绑架者吾先生。刘德华在这部影片中的表演备受肯定，很多观众评论说刘德华的表演让人动容，感觉他很好地融入了角色。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

7、鞠婧祎

鞠婧祎也因为绑架戏被吐槽了，剧中被绑的她嘴里含着叠得方方正正的白巾。鞠婧祎妆容精致，眼神中没有恐慌等情绪，很多网友吐槽说看了这段戏后，感觉鞠婧祎没有融入角色，让人看了无法入戏。

盘点在剧中饰演被绑架角色的八大明星，看看谁最敬业？

8、张一山

张一山因为新剧《鹿鼎记》而被吐槽惨了，面对质疑，张一山回应说他也有演不好的时候。张一山在《鹿鼎记》中的演技被吐槽浮夸，表演痕迹太重。看张一山在剧中被绑架的戏份，嘴里就含着一片薄布，许多网友吐槽说太假了。

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