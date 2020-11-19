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她19岁获选美冠军，刘亦菲曾给她当伴娘，如今33岁爱情事业双赢

(2020-11-19 14:18:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

凤凰卫视的女主持人们多是才貌双全的美女，凤凰卫视的多位女主播嫁得也都很好。凤凰卫视的当家花旦黄橙子是一位武汉美女，她和知名女星刘亦菲不仅是同乡，而是还是发小。当年黄橙子结婚的时候，刘亦菲曾给她当伴娘。

　　她19岁获选美冠军，刘亦菲曾给她当伴娘，如今33岁爱情事业双赢

　　看了黄橙子小时候的照片，不难发现她是天生丽质的美女。黄橙子的颜值，气质和身材都很好。很多人都知道黄橙子19岁的时候参加过中华小姐环球大赛，并且获得了年度总冠军，当年她也因此一举成名。其实黄橙子2006年的时候还参加过《超级女声》选秀。

　　她19岁获选美冠军，刘亦菲曾给她当伴娘，如今33岁爱情事业双赢

　　黄橙子进入凤凰卫视工作后，她被更多的观众认识和喜爱。美丽如黄橙子也是一位敬业的职场丽人，她也是经过历练才美丽蜕变，成为美丽大气的女主播。黄橙子当过记者，主持过气象节目，主持过生活、新闻类节目。

　　她19岁获选美冠军，刘亦菲曾给她当伴娘，如今33岁爱情事业双赢

　　有些凤凰卫视的女主播嫁了富商或是富二代，而黄橙子却是嫁给了爱情。黄橙子是在2016年结婚的，她和老公邓男子曾是同事。邓男子不仅是一位优秀的主持人，而且还是一位优秀的魔术师。邓男子曾上湖南卫视元宵晚会表演魔术。

　　她19岁获选美冠军，刘亦菲曾给她当伴娘，如今33岁爱情事业双赢

　　男星冯德伦和黄橙子的老公是朋友，当年他也曾参加黄橙子的婚礼。黄橙子婚后生有一女，她爱女的昵称是椰子。黄橙子时常发微博，她有时也会晒出爱女的背影照。黄橙子很用心的在陪伴女儿成长。

　　她19岁获选美冠军，刘亦菲曾给她当伴娘，如今33岁爱情事业双赢

如今33岁的黄橙子依然优雅美丽，她坚持运动，喜欢爬山、跑步。黄橙子有一份自己热爱的事业，有一个幸福的家庭，如今的她爱情事业双赢堪称是人生赢家了。你看过黄橙子主持的节目吗？

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