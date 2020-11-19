近日，媒体传出TVB资深艺人刘素芳去世的消息，作为一名绿叶演员，其实刘素芳向来没有很高的人气和知名度，很多观众都是透过无线处境剧《爱回家》才喜欢上这个女演员。

据悉，刘素芳是因为患病离世的，要不是其丈夫公开刘素芳的死讯，想必到现在都很少有观众知道。几个月前还在社交媒体上发布动态的刘素芳，没想到不到这么快就已经与世长辞，不少网友听到消息后都纷纷感到惋惜。

现如今虽然是一名绿叶演员，但是刘素芳也是受过专业训练的，她某程度上也算是科班出身，曾毕业于亚视训练班，出道后，就开始陆续做一些主持的工作，熟悉她的观众想必都看过其主持的《七彩缤纷话香港》。

作为第一代的六合彩主持人，刘素芳也是成为一代人的集体回忆。亚视倒闭后，刘素芳辗转来到了友台TVB，在大台的发展虽然不算很突出，但是却能保持基础的收入，这对于刘素芳而言已经非常满足。

近年来，她专注在《爱回家》这部长剧中进行客串演出，饰演的学校职员大芬姐也是给观众带来不少笑料，为此她在剧中还有个响亮的外号“岛大冯盈盈”。

为了博得更多观众的话题度，剧组还特意邀请真正的冯盈盈来剧中客串，饰演的正是大芬姐的侄女。听到刘素芳离世的消息，曾与其合作的冯盈盈也是大感意外，她直言，两人之前合作的时候还相谈甚欢，但是不知道对方生病了。

而其他《爱回家》剧组的成员滕丽名、林淑敏、单立文等人也直言很难接受这个突来的噩耗，在他们的眼中，刘素芳是一位很亲民的知心大姐姐，她经常和众人打成一片。

和刘素芳向来交好的区霭玲表示，也是最近收到好友去世的消息，因为忙着工作好久没和对方联系了，几个月前见面的时候只是觉得对方瘦了不少，但是具体的情况刘素芳也没有告诉自己。此外，导演李力持了解相关消息后也是第一时间发文悼念好友。