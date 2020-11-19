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又一位23岁富二代人设崩塌？曾被郭德纲力捧，如今母亲被曝欠债不还

(2020-11-19 11:00:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈有不少艺人凹自己富二代人设的，但继周震南人设翻车之后，很多艺人都低调了很多。但没想到这两天有一个男星因为母亲欠债一事，让他富二代的人设崩塌，他就是德云社的秦霄贤。最近她妈妈被媒体曝出欠银行将近11万，并曝出她多次拒绝还款，这事出来后，引起了不少热议。

　　又一位23岁富二代人设崩塌？曾被郭德纲力捧，如今母亲被曝欠债不还

　　先不说秦霄贤究竟家世背景如何，光他这几年在德云社赚的，这11万对于他来说就是动动小手指的事。他师从郭德纲，深受师傅的喜爱和力捧，这几年参加了不少综艺节目录制。因为他本身颜值就够高，加上性格非常幽默，所以观众缘非常好，圈了很多粉丝。

　　又一位23岁富二代人设崩塌？曾被郭德纲力捧，如今母亲被曝欠债不还

　　这11万对他这个在德云社的上班族来说绝对很简单就能办到，更别说他平常就是一个开豪车上下班的相声演员了。他的豪车价格在百万以上，即使在师兄岳云鹏面前，他也丝毫不弱，直言自己家是做酒店生意的，在北京、上海、深圳等多地均有投资。

　　又一位23岁富二代人设崩塌？曾被郭德纲力捧，如今母亲被曝欠债不还

　　秦霄云有钱到什么程度呢，德云社的演员缺钱了很多都会找他去借，他每次都会给，可以说非常大方了。他对于钱也非常不在乎，即使因为迟到工资被扣到只剩下700，他也不心疼。这完全就是一个富二代的心理，但秦霄贤多次表示自己不喜欢当富二代。

　　又一位23岁富二代人设崩塌？曾被郭德纲力捧，如今母亲被曝欠债不还

　　即使他一边讨厌着富二代的称号，一边又在享受着父母给他创造的财富。毕竟秦霄贤才23岁，这个年龄加上他才刚刚出头，手里有这么多钱供他挥霍几乎是不可能的，所以他的一切都来自父母。

　　又一位23岁富二代人设崩塌？曾被郭德纲力捧，如今母亲被曝欠债不还

但在母亲被曝出欠债风波，被银行起诉后，秦霄贤至今都未做出任何的回应。他已经23岁了，已经有能力有义务帮母亲承担债务，希望他能尽快站出来给喜欢他的观众一个回应吧。

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