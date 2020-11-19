都说娱乐圈的女明星们是一个神奇的存在，普通人怀孕的时候会变胖变丑，但是女明星们似乎不会。很多女明星在怀孕的时候只见肚子鼓起来，四肢却依旧很纤细，真是令人羡慕。那么娱乐圈有哪些女明星怀孕之后身材却超好呢？赶紧来盘点一下吧。

1、吉娜

前一段时间，郎朗在网上公开了妻子吉娜怀孕的消息，而近日，怀孕的吉娜跟郎朗一起出席活动。怀孕的吉娜依旧是身材苗条，颜值更是没有丝毫下降，连郎朗都说之时肚子大了一点。

2、杨颖

Angelababy怀孕的时候也是十分的苗条，她挺着孕肚出席活动的时候状态非常好。连孕妇写真都那么漂亮，真不愧是女神。

3、杨幂

杨幂怀孕的是候身材也没什么变化，当时怀孕的她还在拍摄电影《小时代》，脸上竟然一点赘肉都没有，经得住大荧幕镜头的检验，也的确是不容易。

4、陈意涵

陈意涵在怀孕的时候曾经晒出过自己的孕肚照。照片中的她只是肚子大了一圈而已，身材保持的还是很好的，不知道与她坚持运动有没有关系。

5、谢楠

同样在孕期坚持运动的还有女明星谢楠，所以在怀孕期间谢楠的身材也保持的很好，以至于她敢在网上晒出自己的孕期照片，真的是美丽的辣妈。

6、姚晨

姚晨已经是两个孩子的妈妈了，她在怀孕的时候身材也没有走样，拍起写真来依旧美丽动人，真真是让人羡慕不已。

7、孙俪

孙俪在怀孕是曾经晒出过自己的孕妇照，照片中的孙俪身材依旧苗条，只是肚子已经大了很多，这样的孙俪可以说是魅力不减。

8、唐艺昕

唐艺昕在怀孕期间曾经晒出过自己的游泳照片。照片中的唐艺昕还如少女般美丽动人，坚持运动的她身材保持的非常好，这也是她能够在产后迅速复出的重要原因。