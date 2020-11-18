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她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

(2020-11-18 16:46:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

TVB力捧小花冯盈盈最近可谓是是非不断，有媒体曝出她突然富贵，不仅从几百尺的房子搬到上千尺的豪宅，身边还经常出现几款价值过万的名牌包包。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

近日，眼尖的网友更认出冯盈盈背的那款包至少价值二十万。众所周知，TVB的薪水向来不是很高，很多艺人也是因此而选择离巢发展。对于网友而言，冯盈盈的突然富贵当然是一件值得讨论的事情。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

对此，甚至有媒体传出冯盈盈搭上前TVB掌舵人陈国强的消息，一直以来，与陈国强传过绯闻的花旦多不胜数，除了前不久被力捧的高海宁，现阶段火速上位的张曦雯，如今的话题女王叶璇也曾与陈国强有密切的关系。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

所以冯盈盈如果真的搭上陈国强这个大靠山，也不是没有可能的。不过消息传出没多久，冯盈盈本人就出来回应了，她直言自己最近确实搬家了，不过大家眼中的豪宅只是自己租的，而她主要的目的是为了能够和家人同住。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

至于名牌包包，是父亲送给她的，自从成人后，冯盈盈表示父亲每年都会送自己一些名牌包做礼物，这些包她和母亲都会共用。看到冯盈盈的霸气反击，很多吃瓜网友也表示“没想到这出戏这么快就散场了”。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

年中的时候，冯盈盈陷入了船上派对风波，被媒体质疑搭上赌王的儿子，也是因为这件事，在很多网友眼中她成了一个拜金女，就连曾经的闺中密友江嘉敏都和其划清界限。后来，冯盈盈又被媒体拍到经常出席上流社会的派对，看来颇有打进名媛圈的趋势。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

对于被指拜金，冯盈盈其实很少做出正面的回应，难得这次有机会，她当然要做个漂亮的反击。在主持无线节目时，与冯盈盈传绯闻的郑衍峰此次也出来公开维护冯盈盈，表示对方并不是贪钱的人，很多物质上的需求，对方都会通过自己的努力来实现。虽然两人的关系在外界看来一直云里雾里，可是关键时刻，冯盈盈和郑衍峰都会出来互挺对方，想必关系非常不错。

她是TVB力捧的26岁小花，被传搭上65岁富豪，本人却这样回应

其实入行以来冯盈盈都非常受大台的重用，近年很多作品中都能看到其身影，今年的《反黑路人甲》可以说冯盈盈的表现非常亮眼，前不久过生日的时候，就连无线高层乐易玲都到场为其庆生，这可不是一般艺人有的待遇，由此可见，她的受捧程度。现阶段冯盈盈有这样的生活，其实也不算出人意料，毕竟她也算是个可塑性极强的演员，期待未来她能够为大家带来更多精彩的作品。

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