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还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

(2020-11-18 14:26:20)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

对于娱乐圈的明星来说，衰老算是一个非常恐怖的事情，因为做这一行虽然实力重要，但颜值也缺不了。可能是因为工作节奏太快及压力太大，不少男星不到40岁脸上也开始出现了老态。今天我们就来盘点不到40岁就显老的八大男星，看看这其中有没有你的男神。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　1、胡歌

　　胡歌这几年虽然一直在往电影荧幕上转型，但他的颜值却有点扛不住了。不仅皱纹明显，脸上的皮肤也变的非常差，这可能与其拍戏不注意护肤有很大的关系。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　2、高伟光

　　高伟光这几年的发展还不错，电视剧基本就没有断过。但看他脸的状态早已不适合演偶像剧了，即使是非常高的磨皮指数都拯救不了他的眼角纹。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　3、白宇

　　白宇虽然是名副其实的90后，但视觉年龄却非常不像。因为他本身的形象就比较粗糙，加上经常留着胡子，整个人看起来非常显老。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　4、于朦胧

　　可能很多人都想不到于朦胧其实也是一个90后，但他可能因为脸型的原因，看起来像一个大叔。实际年龄和视觉年龄至少差了十岁，加上他本身太瘦的原因，脸上没有一点肉，显的有点干瘪。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　5、鹿晗

　　作为曾经的顶流，因为宣布恋情丢失了事业和粉丝。最近他又开始频繁出来营业，不过和之前相比，不少人发现他的苹果肌有点下滑的趋势，脸上也没有了之前的胶原蛋白感。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　6、雷佳音

　　雷佳音的显老在娱乐圈也非常出名，他曾在节目中表示自己比罗志祥小，但两个人站在一块，至少看起来差了五六岁。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　7杨烁

　　杨烁因为出演《大江大河》被人熟知，他和雷佳音属于同一款的。都长的比较显老，加上又特别爱留胡子，有男人味的勇时也给人比较年龄大的感觉。

　　还不到40岁就显老的男星，陈冠希第八，高伟光第二，胡歌排第几？

　　8、陈冠希

　　陈冠希这几年虽然专注于事业和家庭，负面新闻非常少，但关于他显老的新闻就没有断过。最近在他的直播中，他不仅胡子拉碴，还满脸的斑点，眼袋和法令纹都非常明显，瞬间老了十几岁。

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