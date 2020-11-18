近日，上世纪八十年代的香港小姐寇鸿萍再次回归大众的视线，已经退圈多年的她这次再现身，没想到是因为涉嫌逃税，消息传出后，一众网友也是唏嘘不已。

其实这些年，娱乐圈偷税漏税的艺人绝不在少数，多年之前有刘晓庆，前几年有范冰冰，她们后来的发展都是有目共睹的，真想不到还有这么多的漏网之鱼。范冰冰这几年的沉寂却没有消退她的复出之心，看来娱乐圈对她而言，还真的是特别有吸引力，要知道，当年被罚款近九亿，可不是笔小数目，想来她一心复出也是为了继续赚快钱。

这次与其有相同遭遇的寇鸿萍虽然没有被媒体曝光逃税金额，但是网友们对她的行为也是深感痛惜。11月17日，寇鸿萍现身香港东区法院，一身名媛装扮的她看起来精神气十足，手上的名牌包包也格外引人注意。进入法院内，寇鸿萍也是被院内的职员指指点点，毕竟曾经是一名公众人物，大家用另类的眼光来看她也不是件稀奇的事情。

话说港姐出身的寇鸿萍当年和翁美玲是一届参赛的，最后虽然只是拿了个季军，但是也被TVB签约成为艺人，之后虽未受到力捧，可是也有不少为人们熟知的作品，比如83版的《神雕侠侣》以及86版的《倚天屠龙记》等。

眼见在娱乐圈发展几年后，并没有掀起很大的水花，渐渐的寇鸿萍萌生退意，加上当时和富二代男友唐基华打得火热，所以两人结婚后，寇鸿萍也就慢慢隐退。

但是这段婚姻也就维持了五年左右，两人就离婚收场，婚后寇鸿萍更是独立抚养两个女儿，因为经济上的压力和刚离婚时的彷徨，寇鸿萍一度情绪崩溃，直到找到新工作，才渐渐有了精神寄托。

后来投身保险事业的她做的也算开心，九十年代她认识了现任老公，两人在2003年步入婚姻的殿堂。前不久，寇鸿萍的老公还卷入了一宗迷奸官司，不过最终因为证据不足而被判无罪，当时的寇鸿萍也表示万分的相信对方。

虽然现在转行了，可是寇鸿萍一直没少出入上流社会的场所，有时经常被媒体拍到她和知名的演员出席饭局，看来如今的生活过得也算惬意。最后，也希望经历过逃税风波后，寇鸿萍能够认识到自己的错误，继续做一名奉公守法的好公民。



