凤凰卫视是一个出美女主持的地方，许戈辉、鲁豫等都是圈内出了名才貌双全的女主持。但其实凤凰卫视还有一个虽不是很出名，但却受人关注的女主持，她就是赵情晴。除了她业务能力过关外，她话题度基本都出自她嫁入豪门的新闻。

赵情晴出生于1985年，她从小就非常优秀，钢琴、舞蹈和散打都不在话下。在上小学的时候就开始喜欢看凤凰卫视的新闻。没想到她的这种爱好最后成就了她的事业，从中国传媒大学毕业后，就去凤凰卫视做了女主持，主要播一些财经新闻类的节目。因为她非常能吃苦的性格让她很快在凤凰卫视一大帮主持人中小有名气，即使生病了也会完成工作，非常拼命。

因为除了她之外，凤凰卫视并不差好的主持人，许戈辉和鲁豫的名气远在她之上。但她进入凤凰卫视后刚两年，就遇到了改变自己人生的一个人郭基泓。当时郭基泓是香港新地集团第三代的继承人，身家在富豪榜上排名第五，第一是李嘉诚，可以想象他的财富有多少。

可能很多人觉得郭基泓是一个小老头，其实他可是一个真真实实的大帅哥，不仅有着一米八多的身高，长相也非常出众。这样一位优秀的富豪对赵情晴几乎可以说是一见钟情，两个人在2012年就开始悄悄谈恋爱，2013年官宣恋情。

两个人宣布恋情后，并没有第一时间就选择结婚，而是隔了三年才结婚。当时这段婚姻惊讶了不少人，毕竟赵情晴比郭基泓大3岁，两个人也属于门不当户不对。不过两个人克服了重重障碍和舆论压力，婚后生活非常幸福，还有了一个女儿。

现在赵情晴基本从电视上消失了，专心过起了全职太太的生活，对于她来说，不论是感情和事业都比较顺利。也算是凤凰卫视女主持人中最幸福的一个了，有一个可爱的女儿，一个专情的丈夫，这样的豪门生活谁不爱。



