2020年也是新剧一部接一部，今年也不乏爆款电视剧。童瑶等演员的演技就得到了好评，但是也有演员的演技惨遭吐槽。近日，“老戏骨”张一山的演技成了热议的话题。下面我们来盘点一下2020年演技被吐槽的八大明星，看看都有谁？

1、张一山

张一山版《鹿鼎记》正在热播，这部剧还没播出前，网友们对它是很期待的。但目前这部剧的评分并不高，男主角张一山的演技更是惨遭吐槽。一些网友吐槽张一山的演技给人感觉很浮夸，还有网友觉得张一山的演技坍塌了。

2、刘诗诗

《亲爱的自己》播出后，刘诗诗的演技也曾被吐槽，也有网友评论说刘诗诗的演技翻车了。这部剧是刘诗诗产后复出拍的首部电视剧，但是刘诗诗演的角色的人设不太讨喜，刘诗诗的演技也受到质疑。

3、杨超越

杨超越在《且听凤鸣》中演女主角，但是她的演技也是惨遭吐槽。许多网友觉得她在这部剧中的表演让人尴尬，还是网友吐槽她的表演是瞪眼式演技。杨超越的资源挺不错的，但是她的演技还需要磨练提升。

3、宋威龙

宋威龙的资源还不错，他演的《下一站是幸福》、《以家人之名》这两部剧都挺受欢迎的。不过也有网友吐槽宋威龙演技青涩，还有网友吐槽他演技不行，表演方式木讷。不过宋威龙还年轻，很多网友还是看好他的。

4、鞠婧祎

鞠婧祎几次凭借新剧《如意芳霏》上热搜，鞠婧祎在剧中的造型很仙很美，但是这次她的演技被吐槽了。一些网友觉得鞠婧祎偶像包袱太重，除了美以外，似乎就没什么看点了。

5、杨采钰

黄轩主演的谍战剧《瞄准》已经播完了，黄轩的演技是在线的，但是女主角杨采钰的演技却被吐槽了。很多网友吐槽说杨采钰的表演没让人入戏，此外杨采钰演的女主角也不太讨喜。杨采钰大方回应说反省了很多，会不断改进。

6、杨志刚

杨志刚的演技也曾引发热议，杨志刚演过多部热播剧，但是一些网友觉得他是靠哥哥才在那么多部剧中演了男一号。很多网友觉得杨志刚在《演员请就位》舞台上的表演可以说是演技翻车了。

7、唐一菲

唐一位曾在《演员请就位2》中演顾佳，但是许多网友觉得唐一菲的表演让人尴尬，郭敬明点评说她的表演很混乱。还有网友觉得唐一菲的表演用力过猛，还是童瑶演的顾佳看了让人入戏。

8、唐嫣