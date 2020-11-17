据媒体报道，台湾漫画大师蔡志忠在少林寺出家了，并且在17日上午九点就由少林寺方丈释永信大和尚为蔡志忠剃度，并举行了剃度仪式，法名”延一“。

说起蔡志忠先生，想必很多人都看过他创作的漫画吧，他15岁就成为了职业漫画家，并先后创作出《庄子说》《老子说》《列子说》《大醉侠》《光头神探》等100多部脍炙人口的经典作品，而且他的这些作品在30多个国家和地区以多种语种版本出版，销量甚至超过了5000万册，先后拍摄了《老夫子》《乌龙院》等长篇动画电影，像很多80后甚至90后都是他的忠实粉丝。

而这次关于他出家的消息，想必很多网友都会觉得惊讶。其实说起来他和少林寺的渊源可以追溯到2006年，在2006年9月份的时候，”少林论禅“的活动让他与少林寺初次相见，其实在更早之前，他就曾在各地游走并拜访高僧，与他们探讨佛教知识并收集历代的佛像。而且他还曾经画了一本少林寺四格幽默漫画，并且还决定自己老了后就葬在少林寺。

作为台湾的艺术大师，他一生未曾娶妻，在4岁的时候就决定要用一辈子来画画，而他又是一个”很奇怪的人“，在自己的漫画事业如日中天的时候，却闭关十年用来学物理，甚至一口气能看100多本专业的物理学书籍，一共画了14万张纸和1300万的字。

“我学日语用了3个月，学动画用了3个月。桥牌我看一场下来就会了。任何事情都有真理，而我总是能在最快时间找到真理。”不管学什么，蔡志忠都有自己的章程，而他学什么东西都很快，可以说是十分了不起了。

其实关于蔡志忠先生还有一件趣事，在《鲁豫有约》中，他自曝自己44年不吃早餐，还说吃了早餐之后会影响到他的创造力，而对此他还回应自己一辈子没生过病，更是没有去过医院。不过这种生活方式并不值得大家去效仿。