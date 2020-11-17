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新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

(2020-11-17 15:36:31)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，由张一山、唐艺昕、朱珠主演的电视剧《鹿鼎记》正在热播，一时引起网友热议。作为改编自金庸同名小说的经典古装剧，《鹿鼎记》被翻拍的次数十分之多，这次选择让张一山来饰演“韦小宝”，在外形上也是非常适合的，但播出后豆瓣评分只有2.6，实在让人有些意想不到。可无论如何，该剧的美女演员还是很多的，可以让大家安心欣赏。那么，下面我们就来盘点张一山版《鹿鼎记》中的八大美女演员，看看你最喜欢谁？

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

1、唐艺昕

唐艺昕算是非常适合“建宁公主”这一角色了，要知道，在金庸笔下的建宁公主性格刁蛮泼辣，借着皇兄对自己的宠爱，经常在宫中湖南折腾，完全没有公主的样子。这样一个角色，如果没有好的演技和出色的外貌是很难驾驭的，好在唐艺昕二者兼有，简直就是从书中走出来的人物。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

2、钟丽丽

曾出演过《小欢喜》，后又与当红男团成员夏之光传出绯闻的女星钟丽丽，这次在《鹿鼎记》中饰演王屋派弟子“曾柔”，她相貌甜美，性格更是如同她的名字一样，温柔内敛，期待她在剧中的精彩表现吧。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

3、杨祺如

新晋小花杨祺如在剧中饰演“双儿”一角，在韦小宝七个老婆中，双儿应该属于最温柔贴心、善解人意的一位，她对韦小宝死心塌地，将韦小宝视为自己的一切，而双儿在韦小宝心中的地位，也非同一般。而杨祺如长相温婉，乖巧懂事的双儿无疑是非常适合了。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

4、朱珠

之前在《精英律师》中有过出色表现的演员朱珠，此次在《鹿鼎记》中饰演“苏荃”，她是当之无愧的魅惑美人，虽然在韦小宝的七个老婆中年龄最大，但同时武功也最高，在外貌上也天生自带风情，是十分重要的角色。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

5、王秀竹

王秀竹此次在剧中挑战饰演“太后”一角，这是个十分复杂的角色，极为挑战演技，但从公布的剧照看王秀竹很好的驾驭了这一角色的造型，想来在剧中的表现也不会差。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

6、关芯

在韦小宝的七个老婆中，云南沐王府的小郡主“沐剑屏”无疑是最天真纯洁的，而她的扮演者关芯，长相清纯可人，古装扮相也是清丽脱俗，饰演沐剑屏这样单纯可爱的角色想必会十分讨喜。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

7、王祉萱

王祉萱在剧中饰演敢爱敢恨的女中豪杰“方怡”，她出身名门，一开始她只倾心于她的师哥，对油嘴滑舌的韦小宝心存厌恶，但后来却渐渐被韦小宝打动，成为韦小宝七个老婆之一。王祉萱英气的长相倘若将方怡演的好说不定会给观众留下极为深刻的印象。

新版《鹿鼎记》中的美女排行，郭泱第八，钟丽丽第二，唐艺昕排第几？

8、郭泱

新人演员郭泱在该剧中饰演的是韦小宝七个老婆里颜值最高的女星——“阿珂”，她的相貌深得母亲陈圆圆的遗传，让韦小宝迷的神魂颠倒，成为韦小宝的老婆后也深受宠爱。


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