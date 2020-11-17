近日，某卫视播出的电视剧《雷霆战将》引发了网友们的一番热议，作为抗战剧，很多观众表示看出了偶像剧的味道，不仅严重与史实相背离，还将剧情落入俗套化。

其中，最让观众吐槽的几个点，小编也是总结了下，首先就是剧中人物抽雪茄、喝咖啡问题，不少民众认为在那个动荡的年代，这种奢侈品根本享用不到。其次就是剧中女兵的裙装问题，在关键的抗战时期，试问怎么可能有穿黑丝裙装的女兵冲锋陷阵呢？

也许是看到网络上的种种质疑声，《雷霆战将》的相关工作人员终于坐不住了，开始发长文来回应网民的恶评，似乎想凭借一己之力来挽救收视率。

从官方给出的回应中不难发现，他们也是基于几点比较有争议性的问题直接做出了解释，关于女兵裙装问题，相关人员用一些史料来力证编剧并没有错，更没有过分夸张史实，因为历史上真的就是这样，尤其是一些后勤服务的女子童军部队，大家都是这样的着装。

此外，对于喝咖啡、抽雪茄问题，官方也是用史实来加以佐证，并且还列举了之前影视剧中军官抽雪茄的例子。这次的回应从表面看来这部《雷霆战将》似乎并没有多雷，只是观众一面倒的跟风吐槽。也因为这样，有关的工作人员还借此机会给大众普及了中国近代史。

对此，很多网友依然不买账，在他们看来，《雷霆战将》的官方人员并没有认识到自己的核心错误，就以剧中的八路军住豪华别墅这一点来讲，已经严重扭曲了国人的价值观，要知道，八路军向来是不拿群众一针一线的，没想到在那个战乱的年代，他们连别墅都住上了，即使是人民双手送上的，也严重不符合史实。

此外，如今的八路军也打扮的过于体面了，男的梳着大背头，涂着发蜡，女的则是纹了韩式一字眉，这不用想也知道不符合大众逻辑吧！所以说，人民日报对其公开进行点名批评绝对不是没有原因的，想来《雷霆战将》的制作人员还是没有认识到问题的根本所在。





虽然不少网友也表示理解制作人员的做法，他们这样做无非就是想要更加贴近大众化，让年轻群体也成为其受众的一部分，不过这一切一定要在尊重史实的基础上，不然真的会得不偿失，想来这就是观众怒火再次燃起的一个重要原因。



