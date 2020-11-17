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网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

(2020-11-17 09:48:21)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

好久没有上过热搜的王思聪这两天因为一个网红上了热搜，让大家意外的是，这次他并不是和某个网红逛街吃饭被拍到，也不是新恋情曝光。

网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

而是他一条只有5个字的评论，原因起于网红半藏森林在其个人社交平台上更新的一组照片，照片中半藏森林身穿黑色泳衣，将凹凸有致的好身材展现的淋漓尽致，曲线优美令谁看了都忍不住羡慕。

网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

没想到半藏森林照片发出不久，王思聪就来凑热闹了，还不怕事大的在评论区说“真不怪刘阳”。虽然只有五个字，但这话一出，不少网友表示坐不住了，王思聪怎么还觉得刘阳出轨半藏森林是应该的。甚至有网友吐槽：真恶心。

网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

因为舆论声太大，王思聪赶快发了条澄清内容，并说到“没瓜，忘挂狗头了，哎”，表示了自己并不是点赞半藏森林和刘阳的感情。

网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

说起半藏森林的插足事件，就不得不说一下阿沁和刘阳的感情史了。阿沁和刘阳认识很多年了，因为经常在网上发一些情侣照，两个人的CP人气非常高。因为感情比较深，两个人还曾经到了谈婚论嫁的地步。但没想到作为阿沁闺蜜的半藏森林却插足到了这段感情中，和刘阳悄悄谈起了恋爱。

网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

这事情被阿沁发现后，在网上曝出了刘阳与半藏森林在一起的各种证据，当时阿沁就公开宣布与刘阳宣布分手。分手之后，阿沁依旧在坚持做自己的工作，而刘阳和半藏森林就像消失了一般。但没想到最近半藏森林颇有点想要卷土重来的意思，连续更新多条社交动态，晒的都是自己的美照。

网红半藏森林晒泳装照，王思聪用5个字评论，为何却引发众怒？

从照片中可以看出她的生活并没有网友想的那么落寞不堪，相反还有姿色，身材和颜值依旧出众。难怪会惹得王思聪都评论失常，做出了不可理解的举动。你如何看待半藏森林的这种举动？

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