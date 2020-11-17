最近正在热播的《燕云台》你看了吗，虽然唐嫣玛丽苏傻白甜的演技被不少人吐槽，但好在还有佘诗曼的演技加持，让这部剧多了一点看点。为了感谢粉丝观看，这部剧特意开了粉丝会。

为了还原剧情，45岁的佘诗曼和大3岁的谭凯来了一个拥抱，网友看到后都直呼希望他们“快结婚”。下面我们就来盘点与佘诗曼传过绯闻的八大男星，看看都有谁？

1、陈浩民

佘诗曼和陈浩民在拍摄《情缘机车侠》相识，后来因为拍摄电影《飘忽男女》，这两次合作让他们因戏生情。当时两个人在官宣恋情后，陈浩民还对其进行了求婚，但因为陈浩民与其他女子的绯闻，让这段持续了6年的感情破灭。

2、郑嘉颖

她和郑嘉颖也是因戏结缘的，虽然佘诗曼对于他非常有好感，但是两个人曝出恋情后没多久，郑嘉颖被曝出与前女友还有联系。后来这段感情都没来得及官宣，就匆匆结束了。

3、张智霖

佘诗曼和张智霖也是在拍戏过程中认识的，但这段恋情让她受到了很多负面的谩骂，因为当时她情感史太丰富，被曝出插足张智霖和袁咏仪的感情。

4、丁子高

佘诗曼的私生活非常丰富，她为了报复陈浩民的劈腿，在和陈浩民没有断干净时，她和丁子高的同居感情被曝出。后来因为陈浩民大怒，佘诗曼就匆忙结束了与丁子高的感情。

5、林峰

佘诗曼和林峰也曾经传过绯闻，两个人因为合作《花花世界花家姐》疑似因戏生情。在拍摄片场互动非常亲密，后来在《使徒行者》中合作时，两个人经常开玩笑，十分甜蜜。

6、吴卓羲

她和吴卓羲的感情也是起源于两个人的 合作，在 拍摄《岁月风云》时，佘诗曼对吴卓羲展开了追求。甚至除了送给他价值20多万的名表作为礼物，还给了他一辆价值200万的豪车，但佘诗曼这样的付出让吴卓羲承受不起，加上吴卓羲当时还是个新人，被网友批吃软饭，最后这段感情无疾而终。

7、陈豪

2010年时，佘诗曼与陈豪进行合作拍摄《公主嫁到》假戏真做，拍摄时两个人曾传出了绯闻。但这段绯闻没过多久，就被双方出面否认了，究竟两个人是否真的有假戏真做，尚不可知。

8、马德钟

马德钟这个名字很多人并不熟悉，佘诗曼和他的绯闻是在拍摄《凤凰四重奏》时传出的。两个人曾经被拍到一起过夜，男方还被拍到佘诗曼的家里，但这段绯闻两个人都没有承认。



