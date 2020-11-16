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《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

(2020-11-16 21:22:04)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

要说到2020年最雷的电视剧非最近播出的《雷霆战将》莫属了，它顶着《亮剑3》的名头高调开播，但没想到口碑却惨遭滑铁卢。从演技、剧情到服化道简直没有一个合格的，除了被网友吐槽炮轰外，还惨遭人民日报的痛批。这部剧最近因为质疑声太大直接遭遇停播，这一停播直接让剧中的演员魏千翔不满意了。

《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

《雷霆战将》由张云龙、高伟光、赖雨濛、王瑞子、魏千翔和吴昕演绎的，光看官方给出的演员排名番位，不难看出魏千翔在里面算是正经的配角男三。其它主创都没出来回应，只有他和网友在网上呛了起来，并说到“不喜欢别看，别在这造次，有多远按照圆润的方式去多远”，这个激烈的回应瞬间激起了不少人的反感。

《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

毕竟这部剧确实槽点太多了，作为观众自然有言论自由的权利。对于魏千翔的怒怼，不少网友发出了疑问，魏千翔究竟是谁，他哪来的勇气这样怼网友。

《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

魏千翔出生于1987年，毕业于上海戏剧学院，在学校期间就开始拍摄各种广告，大学时期靠自己能力交学费和生活费。他是2010年出道的，至今已经有10年了。

《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

魏千翔出演过不少影视作品，但多数都是配角，他最受人关注的一部剧当属《东宫》了。但这部剧也没有把他带火，相反依旧在各种影视剧里客串。

《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

虽然魏千翔事业上并不算突出，在圈内也没啥人气和地位，但他可一点都不差钱。就拿他的家来说，不仅面积非常大，装修还非常大气豪华，从客厅到厨房装修的非常有格调。让人惊讶的是，他家里大到甚至可以装下一个健身房，喜欢健身的他为自己留个一个空间专门用来运动，各种健身设备应有尽有，这绝对不像是一个配角演员该有的家庭配置。

《雷霆战将》因太雷遭停播！魏千翔怒怼网友，他的底气从何而来？

现在他站出来为《雷霆战将》鸣不平或许是自己真的在拍摄时为这部剧付出了真情实感，也或许他想要通过这样怼网友的方式给自己找点热度。不管是哪一种，他确实引起了不少人的关注，但更多的是反感。

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