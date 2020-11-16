现在提及肖战，大家的印象中早已不是靠《陈情令》走红的他，而是227事件的男主。本以为这个事情随着时间渐渐淡化了，没想到最近又整出了幺蛾子。近日，突然有网友扒出当时写肖战同人文的就是她现在的经纪人张晶，并且甩出来手机号、邮箱、网名等多项实锤信息。

这个爆料立刻引发了肖战粉丝的不满情绪，因为太过于具体化，不少粉丝将矛头直接对准了她的现经纪人，开始手撕经纪人。这个事件因为讨论度太高，很快就上了热搜。面对粉丝的攻击，肖战的前经纪人直接下场连发多条内容回应，称自己与此事无关，只是同名同姓而已。

因为肖战经纪人的连续澄清，加上她言语之间的肯定语气，让不少网友把矛头从她身上挪开了。毕竟作为肖战现在的经纪人，她还指着肖战挣钱呢，大可不必去恶意扭曲肖战。本以为事情就这样可以结束了，但没想到很快王一博就被牵扯到了其中。

因为爆料肖战的这名ID为富贵的社交内容里，还曾晒出过王一博方与品牌合作的信息，加上之前发的有关王一博的内容，不少人猜测这个是王一博的工作人员。虽然王一博和肖战在拍摄《陈情令》及参与后面宣传时表现的关系都不错，但两个人作为同时期新起来的流量艺人，在圈内存在着很大的竞争关系。

这种猜测出来后，王一博的个人社交账号和其经纪公司评论区就沦陷了。这种事情对于上升期的王一博来说应该并不算好，所以很快其经纪公司乐华娱乐就出来辟谣了。

除此之外，黑肖战的这名网友也澄清自己并非王一博的工作人员，只是纯素人抵制肖战而已，还要拿起法律的权利维权。