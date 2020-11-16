要起诉网暴她的肖战粉丝？“王富贵”到底是什么来头？(2020-11-16 19:20:34)
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娱乐
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现在提及肖战，大家的印象中早已不是靠《陈情令》走红的他，而是227事件的男主。本以为这个事情随着时间渐渐淡化了，没想到最近又整出了幺蛾子。近日，突然有网友扒出当时写肖战同人文的就是她现在的经纪人张晶，并且甩出来手机号、邮箱、网名等多项实锤信息。
这个爆料立刻引发了肖战粉丝的不满情绪，因为太过于具体化，不少粉丝将矛头直接对准了她的现经纪人，开始手撕经纪人。这个事件因为讨论度太高，很快就上了热搜。面对粉丝的攻击，肖战的前经纪人直接下场连发多条内容回应，称自己与此事无关，只是同名同姓而已。
因为肖战经纪人的连续澄清，加上她言语之间的肯定语气，让不少网友把矛头从她身上挪开了。毕竟作为肖战现在的经纪人，她还指着肖战挣钱呢，大可不必去恶意扭曲肖战。本以为事情就这样可以结束了，但没想到很快王一博就被牵扯到了其中。
因为爆料肖战的这名ID为富贵的社交内容里，还曾晒出过王一博方与品牌合作的信息，加上之前发的有关王一博的内容，不少人猜测这个是王一博的工作人员。虽然王一博和肖战在拍摄《陈情令》及参与后面宣传时表现的关系都不错，但两个人作为同时期新起来的流量艺人，在圈内存在着很大的竞争关系。
这种猜测出来后，王一博的个人社交账号和其经纪公司评论区就沦陷了。这种事情对于上升期的王一博来说应该并不算好，所以很快其经纪公司乐华娱乐就出来辟谣了。
除此之外，黑肖战的这名网友也澄清自己并非王一博的工作人员，只是纯素人抵制肖战而已，还要拿起法律的权利维权。
至今为止，关于这名黑粉的具体信息都没有被网友扒出来。至于她为什么黑肖战可能真的像她自己说的那般只是因为个人不喜欢而已，但这本就是个人的喜好，不过要拿这种不喜欢恶意攻击就有点在法律的边缘试探了。