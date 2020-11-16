近日，被观众称为“魔改剧”的新版《鹿鼎记》在央视播出了，这部金庸的名作，按理说是很受观众期待的，可是开播后，却遭到观众无下限的吐槽，这一点想来没看过剧的观众有些摸不着头脑，看过剧的观众则深有体会。

作为九零后小生，张一山的演技向来为观众称道，这次他饰演的韦小宝却遭到大家的抵制，小编真是为其“实力小生”的称号感到担忧。才短短播出几集，豆瓣的评分已经低至2.7，这样的成果想必大家都没有预料到。

也许在很多网友看来，张一山在剧中的表演是让此剧成为众矢之的的其中一个原因，这一点倒是不能否认。其实从外在形象来看，张一山饰演韦小宝是很占优势的，因为他自带的痞痞气质很符合人物形象，但是这次在剧中的表现确实有些差强人意。

不管是面部表情还是动作，张一山都给观众一众看猴戏的感觉，难不成这是去了动物园？想必看过剧的观众都会有这样的错觉。而且在此基础上，不少观众认为张一山对人物的理解也不够透彻，妓院出身的韦小宝其实早就看惯了花姑娘，谁知道这一版的韦小宝每次见到花姑娘还是瞪直了眼，这一点小细节想必不少网友也难以接受。

剧里饰演建宁公主的唐艺昕这次也没少遭到恶评，她给人的感觉就像是全程在念台词，根本没有将建宁公主活灵活现的展现出来，表演时就像个机械人一样。

除了演员的表演，剧中的人物造型也是很辣眼睛，尤其是演员的服装，感觉太不走心了，建宁公主的衣服不少网友表示简直就是地摊货，而康熙的衣服看起来一点没有雍容华贵的感觉，这不免让网友有些出戏。

要知道造型不仅是一部剧的基础元素，更可以为演员的表演锦上添花，前不久播出的《燕云台》，虽然也遭到观众的吐槽，但是剧中人物的造型大家可是给足了好评，这一点《鹿鼎记》就没有做到。

此外，剧集的节奏过快也成为此剧的一大败笔，不过这似乎不是幕后工作人员的错，据悉，这部剧总共有六十集，但是后来过审后就变成了四十五集，难怪不少观众表示看起来犹如走马观花，前后的剧情根本连接不起来。

从韦小宝进宫到遇到康熙、鳌拜、海公公等人，就像走过场一样，不到半集就全部解决了，对于熟悉剧情的观众也许没什么，可是对于一些零零后的新剧粉而言，真的有些不厚道。

这样看来，这部新版《鹿鼎记》开播就遭遇滑铁卢，演员的演技也只是一方面，多方面的问题综合到一起，才有了观众如今的心灰意冷，用“魔改”来形容这部新剧，真的不算很过分了。



