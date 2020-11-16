一直以来都可以在网上看到关于新版《鹿鼎记》开播的消息，而就在11月15日，剧方官微也开始了首次营业，官宣了当晚新版《鹿鼎记》的开播。而在这里面，想必很多网友也都知道这次的韦小宝饰演者是张一山。其实《鹿鼎记》已经翻拍过很多次，每次也有不同的演员饰演韦小宝。下面我们就来盘点一下饰演过韦小宝的八大演员，看看谁最经典？

1、张一山

想必很多人认识张一山还是从《家有儿女》里面的刘星开始，作为一个实力派青年演员，张一山可以说是很满足当代网友对痞帅的审美，而他的形象也很符合《鹿鼎记》里面的韦小宝，从这次的预告片中可以看出，他饰演的韦小宝机灵，目前看来这次的新《鹿鼎记》还是很有看头的。

2、陈小春

陈小春可以说是很多人心目中比较经典的韦小宝饰演者，他虽然长得并不帅，但是他有着一种痞气，在饰演的过程中将韦小宝的大忠大义和小机灵演绎得淋漓尽致，受到很多书迷以及观众的好评，甚至一说起韦小宝，就让人联想到陈小春。

3、张卫健

2020年张卫健主演的《小宝与康熙》无疑是很多人都追过的经典影视剧，而在剧里面，张卫健饰演的韦小宝能说会道，是个十分机智的人，这一点也很符合张卫健的外形形象。在剧里面，韦小宝的经典台词“凉风有信，秋月无边，亏我思娇的情绪好比度日如年，虽然我不是玉树临风、潇洒倜傥，但我有广阔的胸襟加强劲的臂弯！”也让很多观众印象深刻。

4、梁朝伟

梁朝伟版的《鹿鼎记》可以说是比较早的一部了，饰演韦小宝的时候，梁朝伟只有22岁，而长相英俊的梁朝伟把韦小宝搞笑的一面演绎出来。在这部剧里面，梁朝伟的妻子刘嘉玲也饰演了韦小宝的老婆方怡，戏里戏外都是夫妻。

5、周星驰

星爷饰演过的这一版可以说是唯一的一部电影版，虽然这一版完全和原著不一样，但是星爷搞笑的演技也让很多观众喜欢上这部电影，而周星驰版的韦小宝也可以说是很多观众心目中的经典。

6、黄晓明

教主黄晓明也曾经饰演过韦小宝，他饰演的这一版是大陆版本，但是因为黄晓明的长相和韦小宝的原型并不太相似，而且表现出来也有点油腻，所以他这一版的韦小宝也受到很多书迷的诟病，甚至很多观众都说黄晓明在剧里面表现得太“好色”了。

7、李小飞

李小飞版的韦小宝可以说是最老的一版了，而这一个版本的热度并不高，也没有其他演员饰演过的韦小宝那么出众，但是他饰演的韦小宝也不失书中的神韵。

8、韩栋