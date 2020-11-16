加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,641,907
  • 关注人气：209,279
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

(2020-11-16 09:13:41)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

随着观众审美和要求的越来越高，现在很多的电视剧从业者表示压力很大。在这种形势下，却制作出了不少像《琅琊榜》、《人民的名义》、《隐秘的角落》等质量与口碑兼备的好剧。但是因为影视行业的泡沫，以及粗制滥造，不少雷剧层出不穷。下面我们一起来盘点近年来被痛批的八部雷剧，你看过几部？

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

1、《一起来看流星雨》

这部剧虽然当时火的一塌糊涂，但也挡不住它是雷剧的本质。台词太过于太尺度，剧情的感情线乱七八糟的，越看越让人觉得魔幻莫名其妙的。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

2、《幻城》

《幻城》是一部IP改编剧，但没想到这样一位有着人气基础的剧竟然在搬上电视屏幕后，雷到让人无法睁眼。因为剧情太过于拖沓，整部剧的服装尴尬到没法看，简直就是真人版的巴啦啦小魔仙。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

3、《魔幻手机》

《魔幻手机》算是陪伴了不少人成长的一部剧，当时播出时还拿了收视率第一，但剧情是十分的土气尴尬。加上五毛钱特效，天马行空的台词，让人看完不吐槽都不行。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

4、《寻记》

古天乐版的《寻秦记》算是经典剧目之一了，没想到这部剧翻拍后直接破坏了大家的美好记忆。剧情幼稚，演员演技不在线，服装看着完全没有年代感，整个故事线的设定也非常奇怪。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

5、《重耳传奇》

似乎古装剧里更容易出雷剧，《重耳传奇》去年播出后成为了豆瓣评分最低的古装剧。剧中颜色的搭配简直土到爆了，造型也丑的要命，完全不像是这个世纪拍摄的东西。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

6、《活佛济公》

陈浩民因为出演了太多的神剧雷剧，曾经被称为雷剧之王。他出演过最雷的剧非《活佛济公》莫属了，他在剧中的动作非常浮夸，台词也太现代化，出口就是违和感。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

7、《极光之恋》

《极光之恋》是关晓彤和马克主演的，本来是一部超级甜的甜剧，愣是演出了槽点多多的玛丽苏狗血剧。关晓彤在剧中的夸张造型以及浮夸演技让人在看的时候备受折磨，两个人之间的互动也非常尴尬，毫无CP感。

不忍直视的雷剧，《一起来看流星雨》不算啥，最后一部被封“雷神”

8、《雷霆战将》

有着《亮剑3》之称的《雷霆战将》从开播以来吐槽声就没断过，明明表现的是抗日战争时期的一部剧。但从剧情、道具、服装造型都没一个合格的。在那么困难的抗战时期，剧中的演员却个个油头粉面，抽着雪茄住着豪宅，完全没有体现战士应有的苦难。该剧被网友称为“雷神”剧。张云龙也成为继陈浩民后，被称为最雷的男主。

我的更多文章：
二手蓝牌油罐车多少钱？怎样评估二手油罐车？
二手蓝牌油罐车多少钱？怎样评估二手油罐车？
二手油罐车过户手续有哪些？二手油罐车过户费用是多少？
二手油罐车过户手续有哪些？二手油罐车过户费用是多少？
二手油罐车要多少钱？哪里买二手油罐车更便宜？
二手油罐车要多少钱？哪里买二手油罐车更便宜？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇25岁孟子义被全网黑，她到底做错了什么？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有