随着观众审美和要求的越来越高，现在很多的电视剧从业者表示压力很大。在这种形势下，却制作出了不少像《琅琊榜》、《人民的名义》、《隐秘的角落》等质量与口碑兼备的好剧。但是因为影视行业的泡沫，以及粗制滥造，不少雷剧层出不穷。下面我们一起来盘点近年来被痛批的八部雷剧，你看过几部？

1、《一起来看流星雨》

这部剧虽然当时火的一塌糊涂，但也挡不住它是雷剧的本质。台词太过于太尺度，剧情的感情线乱七八糟的，越看越让人觉得魔幻莫名其妙的。

2、《幻城》

《幻城》是一部IP改编剧，但没想到这样一位有着人气基础的剧竟然在搬上电视屏幕后，雷到让人无法睁眼。因为剧情太过于拖沓，整部剧的服装尴尬到没法看，简直就是真人版的巴啦啦小魔仙。

3、《魔幻手机》

《魔幻手机》算是陪伴了不少人成长的一部剧，当时播出时还拿了收视率第一，但剧情是十分的土气尴尬。加上五毛钱特效，天马行空的台词，让人看完不吐槽都不行。

4、《寻秦记》

古天乐版的《寻秦记》算是经典剧目之一了，没想到这部剧翻拍后直接破坏了大家的美好记忆。剧情幼稚，演员演技不在线，服装看着完全没有年代感，整个故事线的设定也非常奇怪。

5、《重耳传奇》

似乎古装剧里更容易出雷剧，《重耳传奇》去年播出后成为了豆瓣评分最低的古装剧。剧中颜色的搭配简直土到爆了，造型也丑的要命，完全不像是这个世纪拍摄的东西。

6、《活佛济公》

陈浩民因为出演了太多的神剧雷剧，曾经被称为雷剧之王。他出演过最雷的剧非《活佛济公》莫属了，他在剧中的动作非常浮夸，台词也太现代化，出口就是违和感。

7、《极光之恋》

《极光之恋》是关晓彤和马克主演的，本来是一部超级甜的甜剧，愣是演出了槽点多多的玛丽苏狗血剧。关晓彤在剧中的夸张造型以及浮夸演技让人在看的时候备受折磨，两个人之间的互动也非常尴尬，毫无CP感。

8、《雷霆战将》