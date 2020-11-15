最近关注度最高的综艺非《演员请就位2》莫属了，李成儒的退出引发了不少热议。但没想到李成儒退出后，孟子义成了大家吐槽的对象。在最新一期的节目预告里，孟子义因为不尊重剧情需求，擅自更改造型，直接在现场惹怒了郭敬明，一气之下郭敬明批孟子义这么美就是个网红脸，甚至还说“别拍了”这一句话。

虽然只是短短的一个预告片，但火药味已经非常足了。这事情出来之后，很多对郭敬明没有好感的人都直接站在他这一边，毕竟作为一个演员，就是要尊重角色和剧情，不应该只想着表现自己美的一面。加上孟子义本身口碑就不高，所以网友对她的炮火味尤其更重了。

之后孟子义发长文澄清说，这次改造型是经过了节目组的允许，并不是她一意孤行的。还特别有委屈的表示大家对她的看法有点太片面了，因为她之前做的种种行为让观众对她失去了好感，最后还希望大家一起监督她。

但是在这条微博下面，网友的评论及其不友好，甚至可以说是不堪入目。有一些不明真相的吃瓜群众表示疑问，孟子义之前究竟做了什么，让大家痛恨她到这种地步。今天们就来详细的聊一聊，看完估计就明白为什么她口碑能差成这样了。

《演员请就位2》并不是孟子义第一次参加综艺，她之前参加过《一年级》，但在里面的表现也是一言难尽。当时她就因为自己擅自修改演出服装，完全忽略自己只是一个群演的角色，把自己打扮的美美的，抢了别人的光环。因为这个事情，她直接让脾气很好的袁咏仪在节目中翻脸，受到了袁咏仪的指责。最要命的是，她当时在节目中还顶撞了袁咏仪，表示自己脱衣服只是因为太热了。

既然受不了演员的苦，为什么还要从事这一行。她对于演员这一行的不尊重除了体现在综艺上外，对于演戏也是毫不在意。之前《陈情令》热播时，她在剧中的演技就让人觉得尴尬，她涂着指甲油演古装剧在演员中也非常少见，这点成为这部剧的最大槽点之一。

如果选择做演员，就要想明白了，演员是为角色服务的。如果只想要在镜头前美美的，更适合当一个每天拍拍照的网红。自己都没有想明白演员的使命，也就难怪不讨观众的喜欢了。



