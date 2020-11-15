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岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

(2020-11-15 12:18:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

前不久，传出岳云鹏私生女的消息，当时有一名女子自称八年前被岳云鹏骗了，还未婚生子，消息传出后，让网友们震惊不已。如今她带着一个七岁的女儿来认父，想必岳云鹏也是一脸懵。这名女子声称可以验DNA来证实自己的话，可是除了这些，她也没有说出其他让人信服的理由。

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　网友后来翻看了这名女子的社交账号，发现里面也没有很多内容，更找不出其他的蛛丝马迹来证明她的话是否真实。一开始德云社也并没有理会该女子，因为在他们看来，像她这样蹭热度的又何止一位呢！

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　不过随着事件的发酵，为了不让岳云鹏的名誉再受损，德云社也郑重其事的发了一份律师声明，不过却没有真正采取法律行动，想必也是为了给该名女子一个警示。

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　没过多久，该女子还真的做出了澄清，表示整件事确实子虚乌有，而她的老公也出来承认自己才是这名七岁女孩的爸爸。本以为事情就这样告一段落，可是之后该女子却发了一条曹云金的动态，这条动态的言语中充满了对曹云金的喜欢和敬重，不知情的人一看就知道该女子是曹云金的忠实粉丝。

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　该女子的举动也是让网友和之前岳云鹏的事件联系在一起，部分网民更表示上次的事件极有可能是曹云金策划的，一时之间，这种说法在网上也是炸了锅。

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　众所周知，曹云金曾是德云社力捧的接班人，后来他离开了，德云社才开始捧岳云鹏，当时曹云金的离开，网友们也并没有一面倒的支持曹云金，反而认为曹云金有些嚣张跋扈，他的离开对德云社也不失为一件好事。

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　如今锅从天上来，曹云金也只能通过社交网站来发泄下自己的不满，其粉丝在下面也是一面倒的支持他。反观岳云鹏，从头到尾都没有对一系列的事件作出正面的回应，好像事不关己一样，低调的有些吓人，相信这与其妻子对他的信任也有一定的关系，难怪岳云鹏不急不忙的在家里和两个女儿共享天伦之乐呢！

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

　　当然，一些逻辑清晰的网友也对这件事做了回顾，在大家看来，其实整件事很有可能就是该女子想要博关注的一个手段，开始借助岳云鹏来走进大众的视线，没想到对方并不理睬她，热度也只是维持了一段时间，见状她唯有另寻出路。

　　岳云鹏私生女事件持续发酵，幕后黑手指向曹云金，这锅他却不背

之后才开始借助曹云金来再次吸引大众的眼球，这其实不是没有可能的，所以要为这件事找一个真正的幕后推手，该女子和其背后的人才是最大的嫌疑人，只能说他们真的太想火了。

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