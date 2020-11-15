娱乐圈是一个纸醉金迷的地方，虽然当明星会受到很多争议和谩骂，但这里的钱也最好挣。只要再找个圈子能混出头，生活金钱自然都不用发愁的。明星们除了会拿钱买豪宅豪车外，有的甚至为了赶行程方便，自己花大钱买私人飞机。下面我们就来盘点八大明星的私人飞机，看看哪个最豪华？

1、黄子韬

黄子韬这几年的发展还不错，综艺电视剧资源接到手软，他也是有名的富二代。最近他就晒出了与工作人员坐飞机的照片，但从内部堪比五星级酒店的装修看，完全就是私人飞机。所有的花费加起来差不多要在1700万左右，不得不说黄子韬实在太壕了。

2、成龙

作为国际上都非常有名的巨星，成龙的财富自然并不少。他早在很多年前，就狂砸两个亿买了一辆私人飞机，用于自己的出行。

3、张韶涵

你能想象到张韶涵其实是一个小富婆吗？她因为音乐作品收入不菲，在几年前就买了一辆私人飞机。除此之外，她还投资了一个岛屿，从租改成了买，这个岛屿的拥有权就是她的。

4、刘涛

刘涛嫁给王珂后没多久，就购买了一辆价值3亿人民币的飞机。这个飞机型号只有国际上非常有知名度和地位的人才有能力买。内部的装修非常豪华，完全就是一个移动的别墅。

5、赵本山

关于赵本山买私人飞机的事大家想必都知道了，他当时花了2个亿购买。飞机的机身上还找人特意设计了他的英文名字，里面不仅有酒吧，还有健身房，能够容纳近20人。

6、刘德华

作为四大天王之一的刘德华，也有自己的私人飞机。但他买飞机不是为了炫耀，而是纯粹为了回家看女儿方便。毕竟刘德华老来得女，对于女儿非常宠爱，恨不得拍完戏后赶紧看看女儿。

7、苗圃

苗圃的私人飞机可并不简单，虽然她当时购买的价格在四五百万左右，但她是圈内比较早期买私人飞机的明星。为了自己驾驶，还特意去考了飞行证，非常厉害了。

8、陈道明