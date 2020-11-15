最近谍战剧非常受欢迎，《瞄准》和《隐秘而伟大》因为剧情和演员演技出色，热度一直居高不下。尤其是《瞄准》因为陈赫和黄轩的意外搭档，让这部剧看点十足，追剧追到停不下来。除此之外，剧中的小雪也给观众带来了不少惊喜，时而活泼时而暴躁的性格让人佩服她的演技。

小雪的扮演者是童星演员王亭文也因为这部剧成为大家讨论的对象之一，说起王亭文，她虽然年纪小小，但资历和经历并不浅。

王亭文出生于2009年，因为从小生长在一个艺术世家，妈妈是一名音乐老师，王亭文从小就有艺术细胞。她在6岁的时候因为在公园陪妈妈锻炼，被经纪人挖掘从而开始出道，参与央视电视台节目的录制。这次节目录制打开了王亭文的星途，7岁她就开始出演电视剧，并陆续参演了《因为遇见你》、《一见不倾心》、《天意》等，合作的演员有邓伦、吴奇隆、戚薇、欧豪等。

真正让大家认识到她是通过《因为遇见你》这部剧，她在里面饰演一个聪明伶俐又非常懂事的张乐童，因为在里面表现太可爱，当时还被称为“小赵丽颖”。这部剧之后，王亭文的影视资源有一段时间就没有停过，还频繁参加各种综艺节目。

因为接戏太多，当时有网友觉得她妈妈过度消费她，网络上关于她的负面声音也开始增多。甚至还传出她因为网络暴力离世的消息，当时她妈妈出来澄清才让这个事结束。这个事之后，王亭文的活动频率确实低了很多，直到《瞄准》的热播，让人又重新关注到这位潜力无限的小童星。

虽然年纪不大，王亭文的演技却非常有灵性，甚至比一些成年明星都演的好。王亭文多才多艺，还演唱了《瞄准》中的插曲《送别》。如今11岁的王亭文，越发长得亭亭玉立，脸上的婴儿肥也不太明显了。但是，对于当前的她来说，把学习放在第一才是正事，但寒暑假可以接拍一些影视拍摄，还可以锻炼锻炼演技。



