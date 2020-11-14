最近，香港娱乐圈传来一个噩耗，TVB演员曾伟权因为罹患癌症已经去世，享年58岁，又一位优秀的演员英年早逝。

说起曾伟权这个名字，不少人可能不太了解，但是见到他大家一定特别熟悉，因为在很多TVB港剧中的都能看到他的身影。他出演过诸多的港剧，但大部分时间都在饰演配角。所以不少人都称他是TVB的金牌绿叶。

其实，曾伟权最开始并不是从TVB出道的，他在上个世纪八十年代参加了亚视的演员培训班，顺利在亚视出道。他在亚视拍戏多年，出演了很多部戏，渐渐的在香港影视圈有了些名气。但是很快曾伟权便在事业上遇到了瓶颈。于是在90年代的时候他转投到TVB。

可惜的是，在TVB他只是演了一两个主角之后，在其他的戏中都是饰演配角，《法证先锋4》，《使徒行者3》等热门剧集都有他的参演。

曾伟权一生未婚也没有子女，他也曾谈过几次恋爱，但都无疾而终。最受人瞩目的应该就是他与梅小青的妹妹梅小惠的那段恋爱。梅小惠是TVB的金牌监制梅小青的妹妹，两人恋爱十几年却依旧没能走去入婚姻的殿堂。

早在去年便有曾伟权患病的消息传出，当时的他依旧带病工作。因为没有结婚也没有孩子，曾伟权生病之后一直是自己的干妹妹在照顾自己。这个干妹妹是曾伟权多年以前认下的。两人本来是网友，后来成为了干兄妹。曾伟权走到了人生尽头依旧有人陪在自己身边，也算是一种安慰吧。