说起老来得子的典范非何鸿燊莫属了，他在78岁高龄的时候老来得女，让人佩服身体素质好。但没想到这个记录最近被知名钢琴家刘诗昆打破了，最近曝出81岁的刘诗昆与44岁的太太刘颖在美国诞下一名重6斤的千金。这个消息很快就被刘颖证实了，还大方在网络分享自己女儿的萌照。

刘颖今年44岁，也算是一名高龄产妇，为了让刘颖待产时心情愉快，81岁的刘诗昆在特殊时期特意远赴美国陪同照顾。除此之外，在刘颖待产时，刘诗昆特意从香港和美国各请了一个保姆照顾她的生活，她想吃什么都有保姆做，完全是真爱了。

说起刘诗昆和刘颖的真爱和幸福婚姻，就不得不先提下刘诗昆的过往经历。刘诗昆出生于1939年，毕业于著名的莫斯科音乐学院，有钢琴演奏家、作曲家、音乐教育家等多个称号。他从小钢琴就非常出色，年轻时还被国家领导人接见过。虽然也有过很苦很穷的日子，不过整体来讲，刘诗昆这几十年的事业发展真的算不错了。但相比事业，刘诗昆的感情就没有想象中的顺利了。

他的第一任妻子是叶帅的女儿，两个人的婚姻在当时看来是强强结合，一个有才华有实力，一个家世好。但这段婚姻只持续了5年，就破碎了。刘诗昆这一离婚，直接单身十五年，直到遇到了女主持人盖燕，刘诗昆对小他21岁的盖燕一见钟情，两个人迅速结了婚，还有了一个儿子。

但本以为一见钟情的婚姻会幸福到底，但没想到，两个人结婚20年后，被曝出了离婚。可能是因为年纪大了，这段婚姻对于刘诗昆的影响非常之大，也正是在他最难的时候，刘颖出现了。刘颖的出现意义重大，不仅帮助刘诗昆重新走出了感情创伤，两个人在音乐事业上还成了好的音乐搭档。

但两个人的结合并不顺利，从认识到结婚，历经了15年，2017年宣布结婚。结婚后，两个人同进同出，感情好得像一个人，刘诗昆对于这位娇妻也非常宠爱。现在两个人有了一个宝贝女儿，算是很幸福美满了。



