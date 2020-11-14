最近热播剧非《隐秘而伟大》莫属了，这部剧从开拍到开播都备受关注。除了这部剧中有李易峰的存在，加上金晨的热度，让这部剧口碑居高不下。但其实除了李易峰的演技值得点赞外，剧中的这些配角演员对这部剧的加持非常大，甚至还调动了李易峰演戏时的信念感。下面我们就来盘点《隐秘而伟大》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

1、李易峰

李易峰确实在这部戏中的演技很出彩。除了他本身的进步外，这部戏里配角的入戏也给他带来了不少影响，李易峰将顾耀东的内心对白通过眼神都表现了出来。

2、王泷正

王泷正这个名字对于很多人来说并不熟悉，但他出演的作品并不少，像《心理罪》、《古董局中局》等。他在剧里饰演一个天天叼着根牙签的夏继成，桀骜不驯又非常随性，完全看不出尴尬的痕迹。

3、牛骏峰

牛骏峰自从出道后，出演的角色几乎都是配角，但他的演技是有目共睹的。在《隐秘而伟大》中，他饰演警员赵志勇，将他老实人的形象演绎的淋漓尽致。除了非常卑微，他圆滑起来的样子让人很有代入生活中遇到人的感觉，和李易峰搭起戏来，丝毫不逊色。

4、刘伟

刘伟是国家的一级演员，他在剧中饰演李易峰的爸爸，一举一动都颇有大师的风范。就连一个擦鞋的动作，都能让人觉得满满是戏。

5、李强

同样是国家一级演员的李强在剧中饰演上海警察局局长，该角色虽然戏份不多，但场场都很精彩。眼神戏非常足，表情张力很到位。

6、何欢

何欢是这几年新出来的喜剧演员之一，他在剧中饰演二处的小喇叭。每天啥事都不干，就是打听消息，各种八卦一打听一个准，除了打听消息外，他还会传播，对得起小喇叭这个称号。何欢把人物的幽默演的非常溜，并且还不招人烦。

7、王小毅

王小毅饰演一处的处长，他饰演的人物凶狠又足智多谋。王小毅把人物的微表情拿捏的非常好，既让人感觉到刺骨的寒冷，又让人佩服他的演技。

8、施诗

施诗在剧中饰演丁放一角，上演了一场女追男的戏码。各种逗趣的表情加上施诗的反差萌，让她的角色非常出彩，很能引起共鸣。



