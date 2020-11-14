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娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

(2020-11-14 11:48:49)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

据媒体报道，日本演员洼寺昭于13日下午在自己家中被发现昏迷，送往医院途中就已经去世。据悉，他当时在自己家中上吊，被发现的时候已经没有了心跳和呼吸，送到医院的时候已经抢救不过来了，而根据当时的现场和情况，警方初步判定为轻生自杀。

娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

这个消息传来，也让很多喜欢洼寺昭的人感觉到不能接受，要知道，洼寺昭可是在7月份才签了新公司，而且11月中旬的时候还要开始自己的新一轮舞台剧。而现在突然离开，这也太让人感觉到突然了吧。

娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

说起洼寺昭，很多人都知道他吧，他可是日本很有名的演员。长相帅气外型出众的他，是以模特儿身份出道，在1999年踏入舞台剧界，2003年演出真人版《美少女战士》打开知名度，之后开始接演日剧。

娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

说起他拍过的日剧，更是很多人都有看过。像《守财奴》、《草莓之夜》以及《最后的灰姑娘》，不过他在里面都是客串或者一些小角色。洼寺昭主要还是活跃在舞台剧上，出演过《刀剑乱舞》、《文豪野犬》以及《阿松》等。而他在去世之前也说过自己即将于11月下旬开幕的喜剧《阿松》第二弹中饰演“井矢见”，现在却突然离开人世，实在让喜欢他的粉丝们难以接受。

娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

而发现洼寺昭昏迷的人正是他的妻子，妻子大森裕子在最近很大火的《半泽直树》里面也有出镜，而对于丈夫去世的消息，妻子现在还没有给予媒体回应，而对于至亲，想必也是很难接受这个事实的。

娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

今年日本演艺圈真的是噩耗不断，之前就有过三浦春马自杀的消息，后来又传出36岁的女演员芦名星以及竹内结子去世的消息，而洼寺昭还曾经和芦名星一起合作过《王牌男公关》，也和三浦春马一起合作过《最后的灰姑娘》。

娱乐圈再传噩耗！又一位43岁男星自杀去世，妻子无法接受事实

其实因为今年日本大环境的影响，生存压力和职场压力也增大，日本演艺圈也遇到了寒冬，而很多明星选择用这种极端的方式来结束自己的生命，或许也是因为压力太大或者是抑郁症的影响。不管怎么样，还是祝愿他们在天堂能够过得快乐，得到彻底的解脱吧。


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