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TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

(2020-11-14 10:13:02)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

11月13日，TVB花旦胡定欣发文宣布离巢，这对于粉丝而言，无疑是个很突然的消息，众所周知，胡定欣出道以来就签约TVB，服务了十几年，这次离开也不知道是否还有机会再合作。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

不过值得庆幸的是，胡定欣签约了TVB的子公司邵氏，想必将来还会在港剧中见到其身影。加入TVB这么多年，胡定欣可以说是从一个默默无闻的小演员一步步变成了当家花旦，并且两度夺得无线颁奖礼的最佳女主角，也就是粉丝常说的视后，而她的演技自然是毋庸置疑。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

近几年，TVB有不少艺人选择离巢，除了一些甘草演员，还有很多视帝视后级人马，比如佘诗曼、杨怡、胡杏儿。选择北上发展的佘诗曼最近也是势头正猛，当年的一部《延禧攻略》使她彻底打开内地市场，现在正播出的《燕云台》也很受观众的喜爱。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

胡杏儿更不用说，最近她参加了内地的综艺节目《演员请就位2》，不仅深受几位评委的喜欢，她还为内地演员上了一堂专业课。不少网友看完节目后，都纷纷表示，这才是演员应该有的实力和态度。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

不可否认，TVB出来的艺人是很拿得出手的，他们对演戏的态度以及表演的实力，是很多内地演员应该学习的，可是现在TVB面临的一个重要问题就是艺人的流失，到底是什么原因呢？综合分析之下，小编认为有这样三点原因。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

第一，演员的薪水较低。熟悉TVB的网友都知道，演员在这个电视台里拍戏，是不可能有高片酬拿的，他们甚至和普通的上班族没有很大的差别，这本身是个不错的模式，可是如果在此基础上对演员进行一味的压榨，就真的有些说不过去。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

前不久离巢的老戏骨刘江就是个最佳的例子，已经70多岁的刘江在媒体前公开表示自己遭到老东家减薪，本身薪水不高的他无奈之下选择离巢。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

第二，工作时间过长。从TVB走出来的艺人，将来去哪里拍戏都能适应，因为他们经历过最艰难的环境。也许对于年轻的艺人而言，偶尔熬通宵工作或者连轴转没有太大的问题，可是对于年龄较大的老戏骨而言，身体上确实很难吃得消。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

曾经有艺人爆料过，自己在TVB拍戏，最高的记录是五天没睡。虽然说TVB是个比较高产的电视台，每年上千集的电视剧产出，可是演员的身体状况也是个不容忽视的问题，如果因为这样而让艺人选择离开，未免有些可惜。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

第三，演员想要和不同的班底合作，了解不同的行业模式。部分演员外闯，除了以上两点，也许是厌倦了在TVB日复一日的工作模式，而且长期都是和几位固定的拍档工作，难免缺乏新鲜感。

TVB花旦胡定欣宣布离巢，薪水低是表面原因，关键还有这两点

如果北上发展，则会有更多的机会，佘诗曼就是这样，前不久离巢的李施嬅更是一下子去了加拿大发展，还凭借自己的实力获了奖，这样看来，她们的星途还是不可限量的。所以说，TVB艺人选择离巢还是有很多原因的，薪水只是一方面，其他的因素也不能够忽略。

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