近日，孟鹤堂在节目中曝出自己和妻子的相识经过，虽然他是二婚，可是对方却丝毫没有嫌弃孟鹤堂，反而女方的身世让网友们大吃一惊，据悉，孟鹤堂的现任妻子是个白富美，身价不菲，能找到这样的另一半，孟鹤堂也算是很有福气了，话说圈内男星娶白富美做妻子的又何止他一位呢？下面我们就来盘点娶白富美做老婆的八大男星，看看谁最幸福？

1、周润发

周润发和老婆恩爱多年，发嫂自从嫁给他就悉心为其打点好一切，据悉，这个甘愿做发哥背后女人的陈荟莲其实一点都不简单，她的父亲是新加坡的富商，家底很丰厚，不过她却从未有富家千金的娇气。

2、黎诺懿

黎诺懿是TVB力捧的当家小生，六年前，他迎娶了富家女李洁莹，一时间被网友封为“五亿驸马”，由此看来，李洁莹的家底有多丰厚，传言选港姐失败后李洁莹就经营了自己的美容生意，客户都是一些社会名流。

3、甄子丹

作为功夫巨星，甄子丹近年来已经享誉国内外，众所周知，他的妻子汪诗诗除了是模特，家里还非常有钱，甄子丹的岳父更是有加拿大“钻石大王”之称。

4、撒贝宁

撒贝宁曾是央视名嘴，之前曾和章子怡有一段情，可是后来还是娶了现任妻子李白，作为一名外国人，李白对中国的文化有很深的研究，她还是吉尼斯世界纪录的裁判员，其父亲也是著名的企业家，这身份地位绝对配得上撒贝宁，白富美这个形容词来形容李白绝对妥当。

5、刘德华

刘德华隐婚多年，其妻子朱丽倩一直以来也很低调，可是她的家世却相当显赫，媒体曾一度传出她是马来西亚首富的千金，家族旗下的子公司都有上百家，看来天王还是很有眼光的。

6、欧阳震华

欧阳震华是TVB当家小生，他妻子则是澳门赌王的孙女，两人多年来都很低调，虽然有亿万的身家，但是却没有生孩子的打算，想来这是他们两人早就商量好的决定。

7、刘烨

刘烨是圈内著名的实力派演员，他曾多次获得影帝，演技可以说是出神入化，事业运极好的他更是娶了一位贤惠的妻子，对方虽然是外国人，可是据说家里十分富裕，用白富美来形容他的妻子绝对不为过。

8、王志文