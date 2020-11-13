说起网红界的主播，张沫凡绝对是一个不能忽略的人。她在网络的粉丝高达4500万，除此之外，她还创有自己的品牌，商业价值堪比明星，还曾入围过福布斯30岁以下的30位精英，身价过亿，光公司都有5个。这样一位优秀的网红，不少人都在期待她会找一个什么样的男友。今天，她直接在个人社交平台上官宣了自己的新恋情，男友的真容也第一次曝光。

这次张沫凡之所以承认恋情，是因为昨天她被网友拍到与一男子的零距离互动，该男子十分绅士贴心的帮张沫凡拿着厚外套，两个人的身高差也引发不少热议。正在大家猜测她是否有新恋情了，没想到很快张沫凡就出来回应了恋情一说，表示敢被拍就没在怕，是我男朋友。

此言一出，不少人都在底下评论为张沫凡送上了祝福。但有一点令人感到意外，怎么还是男朋友而不是老公呢。还有网友吐槽张沫凡的身高，比男友不是矮一点点，简直是最萌身高差。

因为早在前几个月，张沫凡被拍到与一男子现身民政局，加上她当天穿的衣服比较肥大，看似小腹隆起被猜测好事将近，但张沫凡没有做出任何回应。

当时还有不少人猜测和张沫凡一起现身民政局的是网红猴哥，毕竟两个人之前曾在一起很长的时间，从2017年就官宣在一起。张沫凡和猴哥在一起后，被男方宠成了小公主，两个人非常甜蜜，本以为两个人最终会结婚，但没想到还是没有走下去。但因为之前太过于甜蜜，不少网友期盼着复合。

张沫凡和网红猴哥的恋情之前，她还曾经因为一段恋情被粉丝评价骗粉。她和网红马思涵做过一段时间的情侣，两个人经常分享甜蜜的合影。但没过多久，就爆出了两个人只是合约情侣，纯粹是为了商业捞金才在一起。

上两段感情的失败，并没有真正打击到张沫凡。从这次她官宣新恋情的照片中，当时去民政局的男子和其公布的男朋友个头上差不多，身材体型也很接近，疑似就是该男子。

从张沫凡曝光与该男子的照片来看，该男子身材很优越，颜值也不低，张沫凡和他在一起后完全成了小鸟依人的小女人。张沫凡这么优秀，估计她这次找的男朋友背景也不一般。这次张沫凡如此勇敢的承认恋情，看来也是有想要好好往下发展的意思。祝福她这次可以找到属于自己真正的幸福。