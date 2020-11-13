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眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

(2020-11-13 12:43:29)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

俗话说，眼睛是心灵的窗口。对于演员来说，除了台词要说到位，眼神的表达对于一个演员来说是至关重要的，如果眼神戏不够准确，那会影响观众观看的代入感。下面我们就来盘点娱乐圈眼神都是戏的八大演员，看看有没有你喜欢和认可的？

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

1、李易峰

李易峰这几年一直想着摆脱流量的标签，往实力派上转型。最近他的新剧《隐秘而伟大》正在热播，出乎意料的是，李易峰这次在剧中的表现非常好，演技也不尴尬，眼神的戏份非常精彩。当他一次次犯错后，将人物的无辜传达精准到位。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

2、陈赫

你能想象吗？陈赫竟然也开始走演技咖了，他在新剧《瞄准》中的表现还真有不少可圈可点之处。这次他之所以能让观众看的下去，是因为陈赫的眼神，将人物的阴狠通过眼神给人留下了深刻的印象，让人在观看时完全不觉得跳戏。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

3、邓伦

邓伦的眼睛虽然不大，但却很善于调动感情。自从《香蜜》爆红之后，邓伦的影视资源就没有断过。虽然很难再有爆款，但相信有他扎实的演技，遇到合适的本子相信会再给大家带来惊喜。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

4、任嘉伦

任嘉伦这几年的事业发展非常稳定，他虽然没有专业学过表演，但演技却非常出彩。尤其是眼神戏的表达精准到位，表现力十足。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

5、成毅

作为任嘉伦的同门师弟，成毅的表现力也丝毫不逊色。今年热播的《琉璃》让他富有层次感的演技出了圈，眼神注入了很多的情感，让人在观看时觉得成毅演的非常投入。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

6、梁朝伟

梁朝伟算是有眼神演戏的鼻祖了，不论是含情脉脉，还是霸气侧漏，他演什么像什么。演技已经到了炉火纯青的地步，凭此横扫了很多大的奖项。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

7、杨紫

在新生代女演员中，杨紫的演技几乎从来没有翻过车。她最近出演了偶像赵薇监制的短片，虽然只曝光了一张海报，但杨紫的眼神里全都是戏，将人物内心的忧郁悲伤全部表达了出来，让粉丝为她感到心疼。

眼神都是戏的8大演员，李易峰无辜，陈赫阴狠，她却迷翻了观众

8、张子枫

童星出道的张子枫，不论是口碑还是演技都非常值得称赞。小小年纪的她对于人物心理的拿捏十分到位，眼神的一举一动都能准确表达角色，当时就迷翻了观众，纷纷认为这个女生前途无量。


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