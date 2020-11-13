不久前，唐一菲因拒绝演艾莉退出《演员请就位》曾引发热议。看过《回家的诱惑》的网友都知道，在这部剧中艾莉曾插足闺蜜的婚姻。虽然艾莉这个角色的人设不太讨喜，但当年女演员李彩桦却凭借演这个角色走红内地。

李彩桦近况如何呢？近日，李彩桦突然上热搜了，让人意外的是她上热搜跟婚姻状况有关。37岁的李彩桦宣布了离婚的消息。很多网友都关心她为何离婚？据报道，李彩桦结束这段婚姻，与第三者无关，夫妻长期分隔两地，最终决定和平分手。

2019年2月14日情人节，李彩桦和富商黄彦书官宣结婚。当时很多网友觉得她有福气，嫁了又帅又有钱的富商。可惜李彩桦的这段婚姻才维持了17个月，今年9月就分道扬镳了。据报道，李彩桦离婚前，她和老公几个月没见面了。有网友评论说异地恋不容易啊！事已至此，好聚好散，希望李彩桦早日收获新的幸福。

李彩桦和她老公也撒过狗粮，今年6月，李彩桦还在网上晒出两人在一起的恩爱照。据报道两人也曾试图挽回这段婚姻，可惜无果。李彩桦是很独立的女子，相信她经历婚姻变故后可以照顾好自己的。李彩桦肤白貌美，网上有报道称男星林峰曾喜欢过她。

据报道，当年李彩桦进入演艺圈是想替父母还债。努力的李彩桦却在事业上升期因为拒绝潜规则而被公司雪藏。李彩桦还曾遇人不淑，遭遇男友劈腿。貌美如李彩桦也曾经历过不少坎坷。据报道，李彩桦离婚并没有要分手费，让人感觉很有骨气。

李彩桦的演技挺不错的，她的古装扮相曾让人惊艳。近段时间以来，她参加了一些商业活动，还上了综艺节目《奋斗吧主播》。李彩桦曾表示她是事业心很强的女人，相信她能够调整好自己的状态的。或许接下来她也会把重点放在事业上吧。你喜欢李彩桦吗？



