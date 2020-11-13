在我们的观念中，明星就该以身作则，向社会传递阳光正能量，树立起一个好的榜样。但其实，很多明星也只是普通人，没有办法做到十全十美，从而经常被曝出夜生活丰富，进而导致形象受损，影响事业的发展。那么接下来，就让我们来盘点被曝夜生活丰富的八大明星，看看谁最让人意外？

1、王嘉尔

最近，有人公开宣称“W姓”男艺人的私生活非常混乱，一时引起网友热议，随即便有人怀疑是当红男星王嘉尔，后又有人扒出王嘉尔深夜混迹夜店，还带美女网红蹦迪的照片，直指王嘉尔的夜生活很丰富。

2、李小璐

之前，有网友深夜在某酒吧偶遇李小璐，如今恢复了单身的她，似乎是越来越放飞自我了，不仅频繁流连酒吧，夜生活还非常的嗨皮，看来真的很享受现在的生活状态啊。

3、王大陆

男星王大陆之前也有拍到深夜玩乐消遣，还在街边吸烟，一看就是娱乐消遣的老手了，夜生活真可谓是丰富多彩，不过他也从未卖过什么纯情人设，大众对他还是可以接受的。

4、郑恺

“小猎豹”郑恺被曝是“夜店咖”也不是一天两天了，他甚至还开了自己的酒吧，既可以玩乐又可以赚钱，好不乐 乎，只是 不知道成了家之后妻子苗苗会不会介意他这么丰富的夜生活。

5、罗志祥

自从被周扬青曝出丑闻之后，几乎全国人民都知道罗志祥的夜生活多姿多彩，哪怕如今处于半退圈的状态，依然抵挡不住他有一颗玩乐的心，夜店酒吧照去不误。

6、杨烁

去年，知名男星杨烁被曝一组聊天记录，疑似婚内出轨，宠妻顾家的好好先生面临人设挑战。更没想到的是，疑似的出轨对象“艾米”被扒出消费奢靡、夜生活丰富。如此看来，杨烁的夜生活也很有意思呢。

7、姚笛

在经历了当年的“出轨门”的风波后，姚笛在私生活方面一直都很低调，可再小心谨慎也会有被偶遇的一天，某日她打扮严实与朋友泡吧玩乐的时候，就有被媒体拍到，看来出轨事件并没有影响到姚笛丰富的夜生活啊。

8、杨颖

很多人不知道，Angelababy的夜生活，其实也算得上是丰富的。之前就被媒体拍到酒吧玩闹，不过她身边的朋友都是女性，也并没有什么出格的举动，对她还是影响不大的。