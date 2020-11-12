近日，女神张敏做客网红直播间，已经52岁的她看起来已经没有昔日的风韵，整个人看起来消瘦不少，加上滤镜的原因，张敏俨然成了网友眼中的蛇精脸，所以不少网友纷纷表示难以接受。

扎着高马尾的张敏，涂上了烈焰大红唇，往日浓密的眉毛好像变得稀疏不少，不过其穿着倒是显得很时尚，胸前还挂着一个带有十字架的饰物。其实张敏已经很久没有在公开场合露面了，这次她出现在直播间，也让不少粉丝猜测，这是不是要复出的节奏，不过至今为止，都没有得到当事人的正面回应。

众所周知，张敏可以说是第一代的星女郎，她和周星驰曾经合作无间，两人也极有默契，所以，在许多公开场合，周星驰都毫不吝惜的夸奖这位昔日的合作拍档。

张敏入行很早，14岁的时候她就考进了亚视训练班，后来有一次在街上派发传单，被影视大亨的妻子陈岚一眼看中，继而签约成为其旗下艺人，那时张敏也就18岁。自此之后，张敏就特别的受捧，她的资源更是源源不断，而张敏的荧幕首秀则是由王晶执导的《魔翡翠》。之后的《赌圣》上映，也从此奠定了张敏星女郎的地位。

相信在很多人心中，《倚天屠龙记之魔教教主》才是张敏的代表作。她饰演的赵敏可以说是一代人的回忆，尤其是身骑白马的那一个回眸，不知道惊艳了多少人。

1995年，张敏拍完《十兄弟》后就下决心离开娱乐圈，之后转行经商的她生活的并不算如意，因为她似乎并不是做生意的材料。除此之外，据有关人士透露，张敏还曾经被朋友骗了上千万，所以没几年的时间，张敏有了复出的念头，虽然那时的张敏才三十出头，可是很快被这个时代淘汰，连续出演了几部作品都没有在市场上激起很大的水花。

张敏的感情生活也是相当丰富，据悉，当年签到陈岚的公司之所以受捧，是因为公司幕后大老板向华胜，传言张敏进公司没多久，就被向华胜强烈的求爱攻势拿下，不过他们并没有对外公开这段感情，因为那时的向华胜已经有了家室。

但是张敏不想等一个永远等不到的男人，所以后来还是离开了向华胜，在北上发展的时候，她遇上了汪雨，对方可是京城四少之一，虽然比张敏小十岁，可是两人还是展开了这段感情，好景不长，花心的汪雨看上了当时大火的赵薇，从此便和张敏成了陌路人。

媒体收到的最新消息是张敏和经纪人刘永辉结了婚，可是对此张敏一直否认婚讯，如此看来，现阶段的张敏还是未婚状态，不过此时的她多了份信仰。不管将来张敏复出与否，都希望她能够生活的开心，因为在大家的眼中，她是个值得拥有幸福的人不是吗？