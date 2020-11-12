加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,641,907
  • 关注人气：209,279
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

(2020-11-12 15:33:51)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

目前，《盲侠大律师2020》正在更新中，按照第一部剧受欢迎的程度，这一部剧也是备受关注的。在剧情上带来了案件的全面升级，而且剧里可以看到很多和现实有关的案件情况。当然，这一部剧的女警形象也是一大亮点，像在里面饰演女警江宝钗的女演员就很让人关注。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

在剧中，江宝钗说到“我是西九龙重案组督察江宝钗！”的时候总是让人格外注意到她，而且这句类似的台词在很多警匪剧里也是经常出现的。剧里的江宝钗十分英姿飒爽，其中有一场天台追捕戏份，江宝钗凭借自己的果断和勇敢抓到了盲侠案件中的有力证人，这场戏真的让很多观众看得十分尽兴，过程动作一气呵成，也让人看到了这位女演员的演技。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

而这位饰演江宝钗的女演员叫姜丽文，也就是老戏骨秦沛的女儿。说到这想必很多人都很奇怪，既然是父女，那怎么两个人的姓并不相同。其实，秦沛的原名是姜昌年，而秦沛只是一个艺名，所以他的女儿也就姓姜。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

姜丽文不仅是一名演员，还是一个女歌手，2009年，姜丽文回港和哥哥姜文杰组成Benji and Lesley组合，正式进入乐坛，并在2014年7月，参加浙江卫视的综艺节目《我不是明星》第四季。同时，她还是陈奕迅《主旋律》作曲人之一，可以说这个女孩真的是多才多艺。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

相信很多人认识她是因为《女儿们的男朋友》这个综艺节目，节目中大家也看到了姜丽文的男朋友柏豪，虽然男友比她小了5岁，但是柏豪是个比较成熟的男孩子，也非常照顾姜丽文，这也让很多看节目的人十分羡慕姜丽文。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

其实姜丽文的感情之路也不是一直很顺畅的，姜丽文曾因旧爱导致患上抑郁症。当年姜丽文的父亲秦沛因为和TVB小生郑俊弘合体拍摄《心花放》，两个比较熟络，之后姜丽文也就和其产生了情愫，开始恋爱。不过姜丽文和郑俊弘两个人恋爱六年多仍然是处于“地下恋”，之后两人分手，但是分手原因并没有详说。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

郑俊弘现在和TVB小花何雁诗两人已经官宣结婚，而姜丽文和男友在一起也已经三年了，在今年的2月2日，姜丽文也在社交平台上官宣结婚，甜蜜度更是爆表。

一恋TVB小生，二恋小5岁帅哥，如今34岁的她很美很幸福

这位有才有艺的歌手兼TVB合作艺人姜丽文，现在也找到了自己的另一半，而且也在发展自己的事业，希望她越来越好！


我的更多文章：
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
湖北楚胜油罐车好不好？楚胜油罐车多少钱？楚胜油罐车价格
湖北楚胜油罐车好不好？楚胜油罐车多少钱？楚胜油罐车价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
湖北厦工楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
湖北厦工楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
小型油罐车多少钱？二手油罐车价格，小型油罐车价格
小型油罐车多少钱？二手油罐车价格，小型油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇美人迟暮？52岁张敏做客网红直播间，磨皮过度的蛇精脸吓坏网友
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有