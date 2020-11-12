目前，《盲侠大律师2020》正在更新中，按照第一部剧受欢迎的程度，这一部剧也是备受关注的。在剧情上带来了案件的全面升级，而且剧里可以看到很多和现实有关的案件情况。当然，这一部剧的女警形象也是一大亮点，像在里面饰演女警江宝钗的女演员就很让人关注。

在剧中，江宝钗说到“我是西九龙重案组督察江宝钗！”的时候总是让人格外注意到她，而且这句类似的台词在很多警匪剧里也是经常出现的。剧里的江宝钗十分英姿飒爽，其中有一场天台追捕戏份，江宝钗凭借自己的果断和勇敢抓到了盲侠案件中的有力证人，这场戏真的让很多观众看得十分尽兴，过程动作一气呵成，也让人看到了这位女演员的演技。

而这位饰演江宝钗的女演员叫姜丽文，也就是老戏骨秦沛的女儿。说到这想必很多人都很奇怪，既然是父女，那怎么两个人的姓并不相同。其实，秦沛的原名是姜昌年，而秦沛只是一个艺名，所以他的女儿也就姓姜。

姜丽文不仅是一名演员，还是一个女歌手，2009年，姜丽文回港和哥哥姜文杰组成Benji and Lesley组合，正式进入乐坛，并在2014年7月，参加浙江卫视的综艺节目《我不是明星》第四季。同时，她还是陈奕迅《主旋律》作曲人之一，可以说这个女孩真的是多才多艺。

相信很多人认识她是因为《女儿们的男朋友》这个综艺节目，节目中大家也看到了姜丽文的男朋友柏豪，虽然男友比她小了5岁，但是柏豪是个比较成熟的男孩子，也非常照顾姜丽文，这也让很多看节目的人十分羡慕姜丽文。

其实姜丽文的感情之路也不是一直很顺畅的，姜丽文曾因旧爱导致患上抑郁症。当年姜丽文的父亲秦沛因为和TVB小生郑俊弘合体拍摄《心花放》，两个比较熟络，之后姜丽文也就和其产生了情愫，开始恋爱。不过姜丽文和郑俊弘两个人恋爱六年多仍然是处于“地下恋”，之后两人分手，但是分手原因并没有详说。

郑俊弘现在和TVB小花何雁诗两人已经官宣结婚，而姜丽文和男友在一起也已经三年了，在今年的2月2日，姜丽文也在社交平台上官宣结婚，甜蜜度更是爆表。

这位有才有艺的歌手兼TVB合作艺人姜丽文，现在也找到了自己的另一半，而且也在发展自己的事业，希望她越来越好！



