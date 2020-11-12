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明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

(2020-11-12 12:23:19)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

作为一名明星，除了所到之处受人追捧外，因为他们自身的名气，和他们有关的周边都有不少的商机。对于那些爱画画和书法的明星来说，更有可能靠这个赚不少钱。今天我们就来看看书画作品最值钱的八大明星，看看都有谁？又有哪些你觉得不值那个价？

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

1、潘粤明

潘粤明喜欢画画在娱乐圈是出了名的，最近他在个人社交平台上分享了自己的画被洛克菲勒基金收藏的消息，还晒出了现场交接仪式的图。这条博文一发出，有人表示能够得到洛克菲勒的认可，也太厉害了。但也有不少网友吐槽，这画工也并没有太厉害，被收藏应该纯靠名气吧。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

2、赵忠祥

作为一名书法绘画爱好者，赵忠祥从主持人退下来后，专心在家画画书法，还因为靠这个挣了不少钱，最高时衣服绘画能卖20万。但他去世后，一张画的价格降到60万都没人要。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

3、李嫣

作为王菲和李亚鹏的女儿，李嫣自出生就开始备受关注。在她7岁的时候，画作《熊猫与竹子》就以高达100万的价格被别人拍走。当时还引发不少热议，一个小孩的画都算不上艺术品就能出这么高的价，这背后与她父母的名气脱不开关系。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

4、张馨予

张馨予现在虽然被大家认定是一位演员，但她对于画画颇有研究，画工也非常不错。她曾经的一幅油画，在市场上拍出了7万的高价，这对于一个非专业人士来说是很大的认可了。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

5、赵本山

赵本山也是一个书法爱好者，特别喜欢写王羲之的草书，甚至还引来书法界一些专业的老师认可。他曾经一副《龙腾凤舞》拍出了高达92万的天价，平均一个字23万。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

6、马云

马云在经营阿里巴巴之外，对于画画也是到了一种痴迷的地步。他早在2014年创作了一副《桃花源》，2015年在香港的一个拍卖会上就以3600万的天价成交。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

7、倪萍

倪萍除了是一名支持人外，还是作家画家。她在2011年创作的两幅画分别以118万和150万的价格售出。甚至还在温哥华开了自己个人的画展，现在她的画市场价值也非常高。

明星字画值多少钱？赵本山4个字卖近百万，朱军作品才售五千元

8、朱军

作为和倪萍一样同样主持人出身的朱军，就没那么幸运了。他之前曾选择以祝福的方式拍卖自己亲笔书写的书法作品，而一幅作品的售价是5700元，这和其他明星相比简直是白菜价了。


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