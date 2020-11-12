据媒体报道，11月11日，我国著名播音艺术家关山因病去世，终年86岁，他曾是天津人民广播电视台著名的播音员，消息传出后，网友们纷纷表示惋惜。

其实关山的本名叫做丁威，他是地道的天津人，从小关山就非常有语言天赋，小学时期，关山的语言表达能力就比同龄人要强很多，因此深受教师的喜爱。初中的时候，关山就在老师的推荐下进入北京广播电台做了小广播员。

关山曾公开表示过，当时他一直有个演员梦，所以，考大学的时候，关山以优异的成绩考进了中央戏剧学院，可是由于当时的家庭条件不是很好，为了给家里减轻负担，关山也就放弃入学。后来为了帮补生计，同时关山也想不断的充实自己，他就凭借自己先天的语言优势而进入电台。也许关山从未想过，这竟成为他终身的事业。

本着干一行爱一行的精神，关山在天津人民广播电台做的风生水起，他播音的作品更是不在少数，其中大众耳熟能详的有《林海雪原》、《保卫延安》等，这些都是上世纪五六十年代的经典作品。

除此之外，关山还播音过不少长篇小说，他用自己的声音将小说里的人物描述的更加生动形象，很多听众都因此成为其粉丝。毋庸置疑，关山作为我国首批播音员，他的声音已经传递到千家万户。

一直以来，关山和妻子高琳的感情都十分要好，两人至今已经携手走过了六十年，高琳是一名优秀的撰稿人员，其著作已经达到了上百万字，此外，高琳还凭借一己之力创办了天津国际女子学院。放在当代社会，她也是一名妥妥的女强人。

但是，高琳也没有因为忙于自己的事业而忽略丈夫，反而把整个家都打理的有条不紊，这让关山甚是欣慰。