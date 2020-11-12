还记得《爸爸去哪儿》的康康吗？当时因为他在节目中表现出的小男子汉一面圈了很多粉丝。最近胡军娇妻卢芳在网上晒出了为儿子庆生的一组照片，还特意发了一长段文字感慨儿子长大了会照顾人了。因为心情大好，卢芳还和儿子康康现场比起了身高，12岁的康康和妈妈站在一起，个头比卢芳还要猛一些。没想到，“胡军儿子康康12岁身高”这个话题竟然上了热搜。

除了康康的大长腿引人瞩目外，卢芳的个人气质和状态也引发了不少热议，不少人感叹羡慕49岁的卢芳保养得太好了，宛如少女一般。

卢芳的遗传基因非常强大，去年她和胡军一起为自己女儿举办了成人礼，儿子和女儿都完全继承了卢芳高鼻梁的特征。当天卢芳还因为被拍到小腹隆起，被传出了疑似怀孕的传闻，不过从昨天给儿子康康庆生的照片中，似乎小腹又恢复了正常，丝毫看不出任何怀孕的迹象。

说起卢芳，现在大部分人都会称她是胡军的老婆。但其实卢芳并不是一个圈外人，她也是一名演员，只不过长期从事话剧舞台的演出，和娱乐圈离的稍微远了点。卢芳毕业于中央戏剧学院，在学生时期就开始出演北京人艺话剧的女主演，从1995年到现在一直在人艺工作，算得上是最长情的一个女演员之一了。

嫁给胡军后，卢芳也并没有隐退做胡军背后的女人，而是选择继续出演话剧。从《小城之春》、《樱桃园》到《哈姆雷特》等，卢芳出演的话剧基本都是知名的IP。除了出演话剧外，她也非常享受生活，时不时就会带着老公胡军外出旅游散心。