相信在很多网友的眼中，江一燕都是才女，除了她多年来一直专注慈善和山区支教事业，还积极在社交网站上分享自己的摄影作品，加上她一副文青的长相，想来很难让人不对她有这样的印象。

近日，媒体拍到37岁的江一燕现身机场，身穿牛仔外套的她看起来显得异常疲倦，走出vip通道后，她还不忘整理自己的随身行李，之后和助理走向一辆保姆车。

没多久之后，其助理突然推着一辆婴儿车，来到保姆车前，记者发现车上有个一岁左右的婴儿，穿着黄色的上衣，眼睛大大的，非常可爱，看那架势，抱着婴儿的应该是江一燕的家人，随后一行人上车后，车子便绝尘而去。

看到眼前的这一幕，大家第一个联想到的就是这个孩子极有可能就是江一燕的，因此，她隐婚生女的消息也开始传开。可是关于孩子的父亲，网友们都大感好奇，奈何却无从考证，唯一的猜测可能会和之前与江一燕传绯闻的罗红有关。

众所周知，江一燕和好利来的老总已经传绯闻多年，当时更有消息称，江一燕插足了罗红的婚姻，才导致罗红和原配妻子离婚，不过对于传闻，江一燕和罗红都没有正面回应过。

与江一燕合作过的于正还曾发文暗示过“蛋糕店老板娘扶正”的消息，但是都没有得到当事人的回应。如今突然有了一个一岁多的孩子，网友当然好奇孩子的父亲，虽然现阶段这个孩子是不是江一燕的还不能够夸下海口，可是网友似乎早已经当做是板上钉钉的事实，在小编看来不应该这么武断，等到当事人亲自出来说明情况才好。

作为朱亚文、刘亦菲的同学，科班出身的江一燕虽然在圈内不算大红大紫，可是也有很高的知名度，不过这两年她的口碑及风评似乎越来越不好，之前获得建筑师大奖就引来不少网友的争议。

传言当时江一燕参与的项目她只是挂了个名字，所有的工作都是团队人员在做，没想到最后她还能坐享其成，事后更是大肆宣传自己得奖，难怪网友怒怼其“不要脸”。

之前参演《四大名捕》的时候，也有知情人士透露，江一燕作为女配角抢了女主的风头，戏份也比较吃重，而且这个角色还是从薛凯琪手中抢来的。后来在某颁奖礼上，薛凯琪接二连三的暗讽江一燕，这样看来，一切都是江一燕自己作出来的结果。

如今江一燕被传隐婚生女，不知道大家又是怎么看待这件事呢？



