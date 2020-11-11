每一年的双十一都成了大家狂欢的一次机会，除了可以买买买外，还能看明星们的舞台，这对于粉丝来说，简直是最开心不过的一件事了。但今年的双11却成了车祸现场，让人看不完忍不住要想翻白眼，下面我们就来盘点今年双11晚会的槽点有哪些？

1、宋茜范丞丞毫无默契

作为同样的山东青岛人，宋茜首次和范丞丞合作了舞台。但两个人全过程几乎无交流，两个人的频率完全对不上，让人看完直呼想笑。

2、杨超越表演了个寂寞

杨超越从火箭少女队解散之后，她的舞台就出现了很大的问题，没有队友帮她遮掩，缺点全部暴露了出来。她和张杰的表演，杨超越几乎全程没有开口，只能在一旁扭扭简单的动作，令人尴尬，这怕不是表演了个寂寞吧。

3、易烊千玺难听

易烊千玺这几年发展非常好，这一次他也是压轴出场，一身长款黑金风衣帅气十足。但没想到一开口直接吓退不少人，他唱歌中气不足，完全听不清唱什么，也没有将歌曲的内容完整的传达出来。他一表演完，关于他唱歌难听的字眼就出现在网络上引发热议。

4、吉娜挺孕肚假唱

吉娜和郎朗算是今年上热搜最多的明星夫妇了，即使吉娜现在怀孕6个月，两个人的活动丝毫没有减少。在这次双11晚会上，吉娜身穿淡紫色礼服看起来美美的，但她假唱痕迹太明显，口型都对不上十分令人尴尬。

5、张杰忘词

作为实力派的男歌手，张杰却频繁出现忘词的情况。这次的晚会上，张杰在唱到自己的歌时突然忘词，让现场一度很尴尬。下了舞台后，他赶紧发文认错，幽默回应词太烫嘴。

6、R1SE划水

R1SE算是这段时间最难过的一个组合了，队友的恋爱绯闻和周震南的事件让组合承受了很大的压力和损失。没了周震南，这个组合感觉没了灵魂，舞蹈动作划水非常严重，团队的走位乱七八糟的，整个团队散散的，非常难看。

7、关晓彤对口型

关晓彤和蔡国庆合唱了一首《买买买》，但尴尬的要命。好几次不仅没有跟上旋律节奏，甚至还在舞台上自暴自弃，索性把话筒给放下了，连对个口型都对不好。

8、王源伴奏出问题