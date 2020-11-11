如果喜欢关注体育圈的网友们，这段时间一定对一个叫陈梦的女孩印象深刻。从大赛0冠军到全国冠军、世界冠军，她只用了32天的时间，就连续拿了三个在乒乓球界影响力很大的冠军奖杯，风头一事无量，就连韩国的体育类综艺都对刘梦点赞。

她成了新一代大魔王级的人物，被誉为下一个张继科，离张继科当年445天冲下大满贯记录还有一步之遥。虽然她的成绩出色，但最引起人讨论的是她和黄晓明的神秘关系。

1994年刘梦出生于山东，从小就因为母亲受乒乓球的熏陶，很早就开始练乒乓球。虽然她长相很秀气颜值出众，但她从小就把自己当男孩子，在练习乒乓球的过程中受了很多苦。按照她的颜值，即使往娱乐圈发展也可以，何况她还是黄晓明的表妹，不过她从来就没有在公开场合说过自己和黄晓明的关系。

要不是今年3月份黄晓明祝她拿奖的消息，相信很多人都不会联想到两个人还有这层关系。对于黄晓明的祝福，陈梦除了感谢表哥鼓励外，还吐槽选的照片不好看，这样幽默的互动方式吸引了不少体育圈和娱乐圈人的关注。