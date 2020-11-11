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吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

(2020-11-11 08:32:16)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起娱乐圈近一年最活跃的明星夫妇，非郎朗吉娜莫属了。前段时间，两个人还在社交平台上与网友分享了有小宝宝的喜讯，虽然吉娜现在在孕期，但她一直都没闲着。最近她和丈夫郎朗还一起出席了双十一的活动，身材保持的非常好，完全看不出是一个怀孕的人。

吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

在活动现场，吉娜向大家透露，已经开始用莫扎特协奏曲做胎教，宝宝听着音乐会在肚子里打拍子，而且非常有节奏感。郎朗还自豪地表示，“以后弹个莫扎特应该可以”，打算等孩子3、4岁时让他开始学琴，“让吉娜教，她有耐心。”不愧是钢琴家的孩子，还没出生就接受音乐的熏陶。

吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

当天吉他身穿拖地紧身蓝色长裙，披着一头散发，气质满满。最让人不可思议的是，无论是正面侧面还是背面看吉娜，她和孕妇都扯不上任何关系，更让人无法相信她已经怀孕6个月了。这除了和她保持身材有关外，也与她的穿搭和时尚感有非常大的关系。

吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

前段时间，郎朗带着吉娜参加了湖南卫视一个演唱活动，当天吉娜选择了一款黑色紧身长裙。束腰的设计，加上黑色本身就显瘦的视觉感，让吉娜的好身材还上了热搜，她非常直到扬长避短，一般参加活动时基本都是长裙造型，既显气质又非常性感美丽。

吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

私底下，她的穿搭虽然日常，但也费了不少心思。格纹小香风外套，搭配黑色短皮裤，看起来完全是个18岁的少女。因为本身吉娜看起来就不大，所以只要花一点点心思就能够玩转少女风格，精致的碎花裙，网纱的气质帽，被她玩出了旧上海滩的风情感。

吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

不过，要说吉娜除了喜欢长裙之外，最经常穿的就是各种针织衫了。在怀孕之前她参加综艺节目录制时，出现最多的就是她各种针织衫的造型，V领的设计将她的精致锁骨恰到好处的显现了出来，同时还不忘展现下她的神仙腰身。

吉娜捧6个月孕肚现身，一袭露肩长裙很美，孕妇也能穿出时尚感

但吉娜怀孕之后，很少再穿针织衫了，毕竟孩子一天比一天大，穿太过于束腰的不不舒服。从现在看来，吉娜在孕期非常注意身材的管理，她现在的商业价值也相对比较高。即使在待产期间，也要参加一定的活动保持曝光度，这种拼命工作的精神让人佩服。


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