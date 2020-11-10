加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,581,794
  • 关注人气：209,278
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

“双十一”四台晚会鏖战，明星阵容哪家最强？

(2020-11-10 19:41:32)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

每年除了跨年晚会以外，最受人瞩目的应该就属各大卫视的双十一晚会了。近几年，双十一晚会阵容越来越强大。在今年的双十一到来之际，四台超燃的晚会将会举办，各家卫视为了收视率也是拼了，请来了超豪华的明星阵容。那么今年的四台晚会哪家明星阵容最强大呢？

　　“双十一”四台晚会鏖战，明星阵容哪家最强？

　　今年的东方卫视与浙江卫视强强联合推出了《双十一狂欢夜》，两大一线卫视联手推出的晚会自然是大手笔，除了有张艺兴、易烊千玺、宋茜等偶像明星加盟以外，潘粤明、钟镇涛等一众实力派也会加盟。据说水果姐凯蒂佩里也会惊喜亮相，真真是令人期待呀。

　　“双十一”四台晚会鏖战，明星阵容哪家最强？

　　湖南卫视与往年一样，快乐家族、天天兄弟将组成强大的主持阵容，何炅与汪涵依旧带队。而今年的湖南卫视打破了往年偶像爱豆满屏的传统，邀请了大量的实力派唱将，黄绮珊、胡彦斌、张信哲等一众实力派唱将将会现身湖南卫视，观众们可是有耳福了。

　　“双十一”四台晚会鏖战，明星阵容哪家最强？

　　北京卫视今年的双十一晚会官宣了两位名气并不是特别大的主持人。但是这并不影响今年的明星阵容。时代少年团、黄子韬、关晓彤等偶像明星将会现身，李玟、蔡国庆、杨坤等成名多年的老牌歌手也会加盟。看点还是挺多的。

　　“双十一”四台晚会鏖战，明星阵容哪家最强？

　　江苏卫视今年也邀请了不少的流量明星，比如蔡徐坤、郑爽等等，大家喜欢的歌手汪峰、谭维维、薛之谦等人也会加盟今年的江苏卫视。这次江苏卫视与购物平台联合直播，这些名气较大的明星应该能带来不错的流量。

　　“双十一”四台晚会鏖战，明星阵容哪家最强？

总之，今年“双十一”的四台晚会绝对是精彩纷呈，四家互相PK，场面一定火爆，的真是不能错过。


我的更多文章：
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
小型油罐车多少钱？二手油罐车价格，小型油罐车价格
小型油罐车多少钱？二手油罐车价格，小型油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有