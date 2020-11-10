每年除了跨年晚会以外，最受人瞩目的应该就属各大卫视的双十一晚会了。近几年，双十一晚会阵容越来越强大。在今年的双十一到来之际，四台超燃的晚会将会举办，各家卫视为了收视率也是拼了，请来了超豪华的明星阵容。那么今年的四台晚会哪家明星阵容最强大呢？

今年的东方卫视与浙江卫视强强联合推出了《双十一狂欢夜》，两大一线卫视联手推出的晚会自然是大手笔，除了有张艺兴、易烊千玺、宋茜等偶像明星加盟以外，潘粤明、钟镇涛等一众实力派也会加盟。据说水果姐凯蒂佩里也会惊喜亮相，真真是令人期待呀。

湖南卫视与往年一样，快乐家族、天天兄弟将组成强大的主持阵容，何炅与汪涵依旧带队。而今年的湖南卫视打破了往年偶像爱豆满屏的传统，邀请了大量的实力派唱将，黄绮珊、胡彦斌、张信哲等一众实力派唱将将会现身湖南卫视，观众们可是有耳福了。

北京卫视今年的双十一晚会官宣了两位名气并不是特别大的主持人。但是这并不影响今年的明星阵容。时代少年团、黄子韬、关晓彤等偶像明星将会现身，李玟、蔡国庆、杨坤等成名多年的老牌歌手也会加盟。看点还是挺多的。

江苏卫视今年也邀请了不少的流量明星，比如蔡徐坤、郑爽等等，大家喜欢的歌手汪峰、谭维维、薛之谦等人也会加盟今年的江苏卫视。这次江苏卫视与购物平台联合直播，这些名气较大的明星应该能带来不错的流量。

总之，今年“双十一”的四台晚会绝对是精彩纷呈，四家互相PK，场面一定火爆，的真是不能错过。



