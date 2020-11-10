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明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

(2020-11-10 15:29:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

马上又到一年一度的“双十一”了，大家是不是很兴奋，尤其是一些网购党们，终于迎来了这个一年中最重要的日子。其实除了普通人，很多明星也会参与“双十一”活动，剁手党的称号他们也当之无愧，今天小编就为大家揭秘明星网购时的剁手趣事。

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

1、霍思燕

霍思燕很喜欢在网上买清洁用品，趁着“双十一”的来临，她自然也会开启剁手模式，只不过她一直有个习惯，就是将需要的东西加入购物车后让家人来付款，看到这里，想必网友会说，好想要这样为我付款的家人呀。

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

2、蔡依林

对于蔡依林而言，能网购的东西她都不会出去买，有时趁着“双十一”活动她就更加肆无忌惮，有一次蔡依林自己爆料称，网购其实是很让人兴奋的一件事，所以她什么时候觉得自己眼睛酸了，才会停止，这真的让人实名羡慕

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

3、王鸥

王鸥加入网购群体多年，没想到有一次趁着“双十一”的时候，她买了一瓶护肤品却是假货，之后她在其社交网站上曝出了这件事，网友在谴责商家的同时，还笑言王鸥这个多年的剁手党都有老马失蹄的时候。

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

4、迪丽热巴

每逢“双十一”活动，迪丽热巴总会买一些过冬的日用品，因为她非常怕冷，在剧组拍戏的时候，她更是了很多过冬神器，其中尤其值得一提的就是她非常喜欢买毛裤，选购的时候会特别注意宽松度，这样放在戏服中就不会显得臃肿。

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

5、杨幂

众所周知，杨幂是网瘾少女，她直言自己收快递的名字叫杨幂大美女，每逢“双十一”她都会积极参与活动，只不过这次不同的是，她是为自己带货，不知道快递小哥看到她的收货名字会不会和杨幂本人联系到一起呢？

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

6、宋祖儿

宋祖儿是个日常的网购剁手党，她家中的快递总是堆成山一样，赶上“双十一”，她当然不会错过，可是由于日常工作的原因，想必她回家拆快递的次数都少得可怜。

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

7、陈坤

真没想到陈坤也是个网购党，据说，不管他开心不开心，一天都会网购几单，要不是其有一定的经济基础，想必早晚有一天他会被自己的这个习惯搞破产，如今“双十一”又到了，不知道他准备好开始剁手了吗？

明星也是购物狂？揭秘八大明星的“剁手”趣事

8、何炅

何炅一直有网购的习惯，除了“双十一”的时候，日常他也经常网购，有一次发现东西买错了，他要求退货，因为购物平台是需要实名认证的，就这样他被客服发现了身份，为此他还坚持称自己不是何炅本人，想来客服也是很无奈。

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