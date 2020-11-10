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又是“行程太忙”背锅？揭秘姜丹尼尔与朴志效分手真实内幕

(2020-11-10 13:27:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈里有很多明星情侣，而明星情侣一旦分手了，分手原因大多都是“行程太忙，聚少离多”。最近，据韩媒报道，姜丹尼尔和朴志效已宣布分手，两个人在公开恋爱一年多后因“行程繁忙”而分手，对此，很多网友并不买账，认为这只是个借口。

　　又是“行程太忙”背锅？揭秘姜丹尼尔与朴志效分手真实内幕

　　据悉，在2019年8月份，D社曝光了姜丹尼尔和朴志效约会，称两人在2019年年初就开始交往，随后他们承认了恋情。当时D社报道姜丹尼尔和朴志效每周约会不止一次，而且双方即时在工作繁忙的情况下也不能阻止他们激情迸发的约会，并且两个人见面的镜头也被频频拍到。

　　又是“行程太忙”背锅？揭秘姜丹尼尔与朴志效分手真实内幕

　　当时两人恋爱时，正是事业巅峰时期，姜丹尼尔也是SOLO没多久，TWICE更是处于转型时期。而在韩国娱乐圈里，粉丝对爱豆的要求可以说是相当高的，而爱豆谈恋爱这样的事情往往会导致大范围的脱粉。有些粉丝认为当时两个人的事业正是处于上升期，不好好巩固却谈起了恋爱，再加上姜丹尼尔在solo之日不与粉丝欢庆，而自己和女朋友待在一起，是完全没有考虑到粉丝们对他的付出，并引发了不少粉丝脱粉回踩。

　　又是“行程太忙”背锅？揭秘姜丹尼尔与朴志效分手真实内幕

　　为此，姜丹尼尔在当时还发布了声明，里面说道“自己偶尔真的会感到非常疲惫，但每当这时抓住我的不是别人正是粉丝大家们”，并说到自己对粉丝们十分感谢，而这一行为在当时看来只是对粉丝们的慰藉，仍然有很多粉丝纷纷表示脱粉。

　　又是“行程太忙”背锅？揭秘姜丹尼尔与朴志效分手真实内幕

　　现在两个人曝出分手，而且分手原因还是因为”行程太忙“，两个人现在打算拼事业，而当时正处于事业上升期却谈起了恋爱，这样的说法也让很多网友并不买账，对此，也有网友评论说“现在才知道事业更重要吗”？“分手不这样说总不能说感情淡了变心了吧”。

　　又是“行程太忙”背锅？揭秘姜丹尼尔与朴志效分手真实内幕

其实在娱乐圈中，”聚少离多“是很多明星情侣分手时的说法。事实上，传出两人分手的消息后，两家大多数粉丝都好似”过年了“一样开心，认为各自的爱豆终于不用再被捆绑了。其实感情是明星私人的事情，既然决定分手了，我们还是祝福他们各自安好吧。

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