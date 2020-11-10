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乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

(2020-11-10 11:37:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

前段时间，周震南父母被曝出老赖后引起了广泛的讨论，让周震南的事业受到了非常大的冲击。没想到前脚周震南刚走没多远，同样是选秀出身的黄明昊最近也摊上事了。有媒体曝出黄明昊的妈妈被曝出欠债3000万，有能力还款却一直拖着不还，被3次判为强制执行。消息一出，震惊了不少人，毕竟黄明昊之前立的人设之一就是温州贵公子。

乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

不过相比于周震南团队的处理速度，作为黄明昊经纪公司的乐华娱乐这次反应非常迅速，发声明回应了黄明昊妈妈上失信名单、欠银行3千万等所以的细节，并表示其实并不是黄明昊妈妈自己欠钱，她只是作为一个担保人而已，并且她很积极的在与银行保持联系。

乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

作为和哇唧唧哇齐名的乐华娱乐，虽然旗下有非常多的艺人，但这两年商业价值最高的当属黄明昊和王一博了。两个人素来经常被外界调侃争乐华太子之位，这次乐华娱乐之所以这么快出来回应拯救舆论，就是怕黄明昊这颗现有的摇钱树事业受打击。

乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

因为这种快速的回应，其实对于黄明昊本身的事业冲击没有那么大。他代言的商品和主持的节目并没有被下架，这其中最大的原因就是黄明昊的妈妈除了只是作为担保人欠款之外，和周震南父母不同的是黄明昊妈妈并没有挪用别人的血汗钱，而只是单纯的欠银行钱。

乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

乐华的澄清让事情出现了第一次反转，但没想到还有第二次反转，甚至还牵扯到了公司内斗。有传闻传出，这一次黄明昊的黑料之所以被曝出，是因为他和王一博的资源产生了很大的冲突，乐华内部斗争所导致的。

乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

今天一早，就有网友晒出了乐华娱乐大门被泼油漆的画面，甚至还贴上了有关于内斗的大字报。照片发到网上后迅速引发热议，不少人开始猜测黄明昊和王一博团队究竟有什么恩怨，能让事情闹的如此之大。

乐华娱乐回应黄明昊妈妈欠款，公司大门为何却被泼红漆？

看着自己公司门面遭遇粉丝如此行为，乐华娱乐官方出来谴责了这种行为，并表示已经开始走法律程序了。而针对粉丝提出的内斗一说，其经纪公司并未作出半字回应。你如何看待该事件？

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