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《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

(2020-11-10 09:02:14)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

谍战剧《隐秘而伟大》才播出几集，但这部剧却已经取得了很高的收视率。《麻雀》后，李易峰再度演谍战剧。很多网友说李易峰的这部新剧剧情紧凑。《隐秘而伟大》的演员阵容也很强大。下面我们来盘点《隐秘而伟大》中的七大美女演员，你最喜欢哪位？

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

1、金晨

下半年金晨的热度还是不错的，综艺节目《女儿们的恋爱》也为她带去了更多关注度。金晨这次在《隐秘而伟大》中演沈青禾。剧中沈青禾的表面身份是一位商人，但她其实是一位地下工作者。

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

2、施诗

还记得《大江大河》中的戴娇凤吗？戴娇凤的扮演者施诗这次在这部剧中饰演丁放。剧中丁放是一位很有才华的女作家，男主角曾喜欢过她。施诗的颜值很高，她演的丁放特立独行，让人无法忽视。

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

3、周知

周知毕业于中央戏剧学院表演系，她曾在《安家》中演宁馨，在《完美关系》中演何君。周知有颜值也有演技，但一直不是很红。她这次在《隐秘而伟大》中演顾悦西。剧中顾悦西是男主角的姐姐。

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

4、马薇

马薇是一位85后美女，她毕业于北京电影学院表演系。马薇曾在《白夜追凶》中饰演任迪。马薇在《隐秘而伟大》中演尚君怡，她的男友也参演了这部剧，她的男友饰演夏继成。

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

5、岳菁蔚

岳菁蔚是一位很睿智的美女，生活中她是一位美丽的主妇，戏外她有一对可爱的儿女。岳菁蔚演过《美人制造》等电视剧，她这次在新剧中演齐太太。岳菁蔚挺有气质的。

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

6、吕晓霖

吕晓霖进入演艺圈将近15年了，她曾在网剧《白夜追凶》中演高亚楠。吕晓霖还演过《忽而今夏》等影视剧，她在《隐秘而伟大》中演周明佩。

《隐秘而伟大》美女排行，赵蕴卓第七，施诗第二，金晨排第几？

7、赵蕴卓

赵蕴卓虽然才12岁，但她却演过《远大前程》、《大江大河》等热播剧，她这次在《隐秘而伟大》中演杨福朵。很多网友评论说赵蕴卓长着一张初恋脸，演技也不错，未来可期。


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