说起抗日剧，相信很多人第一印象都是《亮剑》，不少人看完后都对李云龙的英雄故事感动到，期待续集的播出。最近被称为“亮剑3”的《雷霆战将》终于播出了，因为《亮剑》系列本身的IP热度，加上市场上抗日剧这两年数量较少，所以《雷霆战将》未播先红。但没想到刚播出，就被网友喷的体无全肤，槽点满满。下面就来盘点《雷霆战将》的六大吐槽点，你知道几个？

吐槽点1：服装浮夸

在《雷霆战将》中，所有演员的服装太过于现代化，完全没有抗日时期的破旧感。服装颜色过于鲜艳让人觉得不适应，除此之外，女演员的服装更显得夸张，丝毫没有艰苦朴素的感觉，看着更像一部现代剧。

吐槽点2：发胶发型

电视剧一播出，就因为发型的问题让人吐槽的停不下来。男演员的发型发胶感满满，完全不像一个战争年代抗日人士应该有的发型，不贴合实际情况，一点都不真实。

吐槽点3：台词语言

在《雷霆战将》中高伟光所饰演的郭勋魁是一个地地道道的四川人，他所带领的士兵基本都是当地人，但没有一个人有四川口音，都说着一口流利的普通话。除了气势上有军人的军魂在，整支军队看起来不像来自四川山区，更像来自北京。

吐槽点4：演员演技

作为主演的张云龙演技之前一直不算差，但不知道是不是不够了解人物，他表现的男主从眼神到肢体都像是在演偶像剧。完全没有诠释出一个硬汉的形象，演技输出全靠表情包。

吐槽点5：战斗场面

作为一部抗日剧，战斗场面是核心。在《雷霆战将》中，战斗场面设计的太过于随意套路化，很轻易的就战胜了敌方，没有任何的悬疑感，更别说近身肉搏式真打了。

吐槽点6：感情戏

抗日剧中的感情戏份一般占比都比较少，毕竟不是谈谈恋爱的偶像剧。但《雷霆战将》偏偏不按常理出牌，刚播两集，女主角还不认识男主时，就对男主一见钟情，甚至还牵扯到了三角恋，让人倍觉尴尬。



