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谢楠粉碎性骨折，吴京被质疑打老婆，连医生都出来解读伤情

(2020-11-09 13:16:32)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起娱乐圈的恩爱夫妻，吴京和谢楠一定算上一对楷模了。最近两个人在综艺节目《幸福三重奏》上的老夫老妻搭档羡煞了不少人，但这两天这对夫妻却遇到了一些事。吴京在自己的个人社交平台分享了老婆谢楠粉碎性骨折的坏消息，照片里，谢楠缠着绷带坐在轮椅上，还附带上了一张CT照。

谢楠粉碎性骨折，吴京被质疑打老婆，连医生都出来解读伤情

谢楠粉碎性骨折，吴京被质疑打老婆，连医生都出来解读伤情

最有意思的是吴京的配文让人看的哭笑不得，他说谢楠做完手术后想要紧接着去主持。这种敬业精神让吴京又心疼又无奈，最好笑的人，有网友在评论区调侃这次谢楠受伤纯粹是吴京打的，毕竟他没有说出为什么谢楠会粉粹性骨折的原因。

谢楠粉碎性骨折，吴京被质疑打老婆，连医生都出来解读伤情

针对这样的质问，谢楠和吴京都没有做出回应，很多网友都觉得吴京并不是打老婆的人。虽然人家是个打星，但只是在影视作品里。这几年他和谢楠的感情非常好，他甚至都没有任何的感情负面新闻传出过。可能是这种讨论声越来越大，后来有一位骨科的医生出来为吴京发声，表示很有可能是因为她从高处跌落时，用手撑地导致的。

谢楠粉碎性骨折，吴京被质疑打老婆，连医生都出来解读伤情

这才稍微让讨论度低了下来，要不然吴京就要无端背一口锅了。今年是吴京和谢楠结婚的第六年，当时两个人结婚时，谢楠在主持界算大有名气，而吴京当时只是一个没落的男演员。结婚后两个人有了两个孩子，吴京即使在因为《战狼》走红之后，和谢楠的感情丝毫也没有受到影响。

谢楠粉碎性骨折，吴京被质疑打老婆，连医生都出来解读伤情

很有意思的是，两个人虽然在娱乐圈都属于比较低调的一挂，但他们会经常在社交平台上分享生活的趣事点滴，他们花式秀恩爱的方式也让不少网友吐槽牙都掉了。在外面是硬汉的吴京到了谢楠面前成了百依百顺的老实男人，这大概就是爱情的力量，祝福他们越来越好。


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